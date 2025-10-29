Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że w piątek najwięcej słońca pojawi się na południu kraju, natomiast w północno-wschodniej części mogą wystąpić przelotne, niewielkie opady deszczu. Termometry tego dnia wskażą od 9 st. C w rejonie Suwalszczyzny, 10-11 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

Pogoda na Wszystkich Świętych zapowiada się jeszcze lepiej dla tych, którzy tego dnia zamierzają odwiedzić groby i zapalić znicze. Ekspertka zaznaczyła, że sobota w przeważającej części Polski będzie sprzyjała aktywnościom na zewnątrz.

Większe zachmurzenie może być widoczne na zachodzie kraju. Tam też odwiedzającym miejsca spoczynku zmarłych przydadzą się parasole. Na południu i południowym zachodzie lokalnie pojawi się porywisty wiatr.

Temperatura we Wszystkich Świętych wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, 12-13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południu. To jednak wciąż nie najwyższe wartości, jakie termometry wskażą podczas najbliższych świąt.

Wysoka temperatura na południu kraju

W Dzień Zaduszny w całym kraju pojawi się więcej chmur. Dla wschodnich województw prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, które wieczorem wzrośnie do dużego. Synoptyk IMGW podkreśliła przy tym, że w zachodniej części Polski, podobnie jak w sobotę, należy spodziewać się opadów deszczu.

W niedzielę termometry wskażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie, 15-16 st. C w centrum do nawet 18, a lokalnie 19 st. C na południu kraju, gdzie miejscami może pojawić się porywisty wiatr. Mocniej zawieje głównie na terenach podgórskich. W większości obszarów województw podkarpackiego i małopolskiego wiatr powinien być umiarkowany i słaby.

IMGW prognozuje, że na początku kolejnego tygodnia temperatury zaczną powoli spadać. - Na południu będzie jeszcze w miarę ciepło, bo do 16 st. C, natomiast już od wtorku temperatury jedynie do 12-13 st. C na przeważającym obszarze - powiedziała Agnieszka Prasek. Dodała, że od wtorku "ponownie powinniśmy mieć więcej pogodnego nieba".

