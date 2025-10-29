Podniebna akcja wojska. Myśliwce przechwyciły rosyjską maszynę

"28 października 2025 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Akcja opisana przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych miała miejsce we wtorek 28 października. Dyżurna para myśliwców MiG-29 została poderwana, a następnie dokonała "przechwycenia, identyfikacji wizualnej (...) samolotu Federacji Rosyjskiej".

 

Maszyna była eskortowana "z rejonu odpowiedzialności". 

 

Przechwycony samolot to rosyjski Ił-20, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim. Według informacji przekazanych przez polską armię realizował on misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Nie miał założonego planu lotu ani włączonego transpondera. 

 

"Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej" - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 

 

"Dzięki wysokiej gotowości bojowej, profesjonalizmowi pilotów oraz sprawnemu funkcjonowaniu systemu obrony powietrznej, działania zostały przeprowadzone szybko, skutecznie i bezpiecznie" - dodano.

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
