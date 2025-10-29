PN nieoficjalnie: Zwrot ws. działki pod CPK

Do godziny wiceprezes spółki Dawtona Piotr Wielgomas otrzyma pismo od szefa KOWR-u Henryka Smolarza z żądaniem natychmiastowego zwrotu działki w Zabłotni - ustaliła reporterka Polsat News Adamina Sajkowka. 160 ha terenu ma strategiczne znaczenie dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Miała tam powstać m.in. linia kolejowa prowadząca do lotniska.

Do sprzedaży państwowych gruntów, które mają strategiczne znaczenie dla budowy CPK, doszło tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowym właścicielem został wiceprezes firmy Dawtona. Sprawę nagłośniła Wirtualna Polska. 

 

Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
