Pierwsza taka akcja. Elita polskich służb ćwiczyła w sercu Warszawy
Akcja kontrterrorystów w najwyższym budynku Unii Europejskiej - polscy funkcjonariusze wzięli udział w ćwiczeniach rodem z superprodukcji filmowej. Scenariuszem przedsięwzięcia była skuteczna obrona przed zagrożeniem o charakterze CBRNE: chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.
Wyjątkowe ćwiczenia odbyły się w warszawskim Varso Tower, najwyższym budynku w Unii Europejskiej o wysokości 310 metrów. Wzięli w nich udział polscy kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", policyjni lotnicy, negocjatorzy i psy bojowe oraz strażacy z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
Ćwiczenia jak z filmu. Policja opublikowała nagranie
Jak poinformowały służby, tego typu akcja w ramach międzynarodowego projektu HECTOR odbyła się na terenie Polski po raz pierwszy. Jej celem było zdobycie doświadczenia w zakresie ochrony obiektów turystycznych przed zagrożeniami terrorystycznymi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy ze służbami greckimi, francuskimi, bułgarskimi i cypryjskimi.
Scenariusz ćwiczeń zakładał działanie w warunkach zagrożenia terrorystycznego o charakterze CBRNE - chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym. Polscy funkcjonariusze musieli zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w budynku, zabezpieczyć miejsca zdarzenia, prowadzić negocjacje z terrorystami oraz ewakuować zakładników i osoby zagrożone.
Służby działały równolegle na parterze oraz 46. i 53. piętrze budynku. Przed rozpoczęciem akcji, wnętrze budynku zostało sprawdzone przez drona bojowego, a wsparcie z powietrza zapewniały trzy policyjne śmigłowce. Po raz pierwszy w historii polskich ćwiczeń kontrterrorystycznych trzy maszyny zostały jednocześnie poderwane do lotu. Służbom pomagały też cztery psy bojowe.
Materiał nagrany podczas projektu HECTOR został opublikowany w mediach społecznościowych.
- Ćwiczenia w przestrzeni miejskiej, szczególnie w tak wysokim obiekcie, są jednym z najbardziej wymagających zadań, jakie można przeprowadzić. To, co dziś ćwiczymy, jutro może uratować ludzkie zdrowie, a nawet życie – powiedział dowódca CPKP "BOA" insp. Łukasz Pikuła.
