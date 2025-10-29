Wyjątkowe ćwiczenia odbyły się w warszawskim Varso Tower, najwyższym budynku w Unii Europejskiej o wysokości 310 metrów. Wzięli w nich udział polscy kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", policyjni lotnicy, negocjatorzy i psy bojowe oraz strażacy z Komendy Głównej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia jak z filmu. Policja opublikowała nagranie

Jak poinformowały służby, tego typu akcja w ramach międzynarodowego projektu HECTOR odbyła się na terenie Polski po raz pierwszy. Jej celem było zdobycie doświadczenia w zakresie ochrony obiektów turystycznych przed zagrożeniami terrorystycznymi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy ze służbami greckimi, francuskimi, bułgarskimi i cypryjskimi.

Scenariusz ćwiczeń zakładał działanie w warunkach zagrożenia terrorystycznego o charakterze CBRNE - chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym. Polscy funkcjonariusze musieli zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w budynku, zabezpieczyć miejsca zdarzenia, prowadzić negocjacje z terrorystami oraz ewakuować zakładników i osoby zagrożone.

Służby działały równolegle na parterze oraz 46. i 53. piętrze budynku. Przed rozpoczęciem akcji, wnętrze budynku zostało sprawdzone przez drona bojowego, a wsparcie z powietrza zapewniały trzy policyjne śmigłowce. Po raz pierwszy w historii polskich ćwiczeń kontrterrorystycznych trzy maszyny zostały jednocześnie poderwane do lotu. Służbom pomagały też cztery psy bojowe.

Materiał nagrany podczas projektu HECTOR został opublikowany w mediach społecznościowych.

W samym sercu stolicy, w najwyższym budynku Unii Europejskiej - Varso Tower - odbyły się wyjątkowe ćwiczenia kontrterrorystyczne.



➡️ Kontrterroryści z CPKP „BOA”, policyjni lotnicy, negocjatorzy i psy bojowe oraz strażacy z @KGPSP 💪 trenowali wspólnie reakcję na zagrożenie o… pic.twitter.com/GcWAeznxlj — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 29, 2025

- Ćwiczenia w przestrzeni miejskiej, szczególnie w tak wysokim obiekcie, są jednym z najbardziej wymagających zadań, jakie można przeprowadzić. To, co dziś ćwiczymy, jutro może uratować ludzkie zdrowie, a nawet życie – powiedział dowódca CPKP "BOA" insp. Łukasz Pikuła.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni