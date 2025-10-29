Papież zwrócił się do Polaków. "Nasza ojczyzna jest w niebie"

Według praktykowanego co tydzień zwyczaju papież Leon XIV spotkał się w środę z pielgrzymami w Watykanie. W głoszonej katechezie podkreślał, że deklaracja Nostra aetate Soboru Watykańskiego, ogłoszona 28 października 1965 roku, otworzyła nowy horyzont szacunku do różnych religii.

Mówiąc o nakreślonych w deklaracji relacjach z judaizmem, papież przypomniał: - Od tamtego czasu wszyscy moi poprzednicy potępili wyraźnie antysemityzm. Także ja potwierdzam, że Kościół nie toleruje antysemityzmu i zwalcza go z powodu samej Ewangelii.

- Dzisiaj możemy patrzeć z wdzięcznością na wszystko, co zostało zrealizowane w dialogu żydowsko-katolickim w ciągu sześciu dekad - ocenił.

Leon XIV pobłogosławił Polakom

Leon XIV skupił też swoją uwagę na wiernych z Polski. - Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W najbliższych dniach liturgia wspomina wiernych zmarłych - powiedział, odnosząc się do obchodzonej 1 listopada uroczystości Wszystkich Świętych.

- Modlitwa za naszych bliskich przypomina nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. Starania o dobra przemijające, niezbędne w życiu doczesnym, niech zawsze wypływają z miłości i wierności prawdzie ewangelii, (…) mających swoje źródła w samym Bogu. Z serca wam błogosławię - podsumował.

"Modlę się za tych, którzy stracili życie"

Papież nawiązał również do tragicznego w skutkach huraganu Melissa, który uderzył w Jamajkę. Specjalistka Światowej Organizacji Meteorologicznej Anne-Claire Fontan na konferencji prasowej w Genewie określiła to wydarzenie "sztormem stulecia".

- Zapewniam wszystkich o mojej bliskości i solidarności, modląc się za tych, którzy stracili życie, za uciekających oraz za społeczności, które - w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji - przeżywają godziny niepokoju i lęku - powiedział Leon XIV.

