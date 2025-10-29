Amur to jeden z 14 wyprodukowanych dotąd małych okrętów rakietowych (w nomenklaturze amerykańskiej są to korwety) wybudowanych według projektu 22800 "Karakurt". Operacja dołączenia Amura do floty na Bałtyku była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. "Statek przepłynął śródlądowymi drogami wodnymi" - podaje Wojennoje Obozrienije.

Amur na Bałtyku. Rosjanie ewakuowali okręt z Morza Czarengo

Okręt został zwodowany w 2022 r., jednak po sukcesach Ukrainy w niszczeniu jednostek na Morzu Czarnym z użyciem dronów dowództwo floty zdecydowało o ewakuacji Amura i innych okrętów wciąż przechodzących testy na Morze Kaspijskie.



W maju 2024 r. siły zbrojne Ukrainy poinformowały, że udało się zatopić jeden z okrętów "Karakurt". Najprawdopodobniej był to "Cyklon", którego udało się zniszczyć z użyciem amerykańskiego systemu MGM-140 ATACMS. Inny mały okręt wojenny "Katakurt", Askold, według Ukraińców został poważnie uszkodzony i ma być obecnie remontowany.

"Małe okręty rakietowe tego projektu mają długość 67 metrów, szerokość 11 metrów i zanurzenie 4 metry. Wyporność wynosi około 800 ton, a zasięg żeglugi do 2500 mil" - podaje Wojennoje Obozrienije. "Główne uzbrojenie to system 3C14 UKSK wyposażony w rakiety Kalibr" - wymienia serwis.



Pociski Kalibr po inwazji Rosji na Ukrainę były wykorzystywane przez rosyjską flotę na Morzu Czarnym do niszczenia na lądzie infrastruktury krytycznej. Teraz Rosjanie będą dysponowali takimi możliwościami także na Bałyku.



Amur po włączeniu go do floty na Bałtyku nie jest dyslokowany w Królewcu czy Bałtyjsku, lecz w wojskowym porcie Kronsztad. Znajduje się on na silnie zmilitaryzowanej wyspie leżącej w Zatoce Fińskiej, około 30 km na zachód od wybrzeży Sankt Petersburga.

Wzrost napięć na Bałtyku. Polska rozszerza kompetencje dowódców floty

Przeniesienie Amura z Morza Kaspijskiego zwiększa panujące na Morzu Bałtyckim napięcia wywołane m.in. aktywnością floty cieni gotowej do niszczenia infrastruktury krytycznej i innych form sabotażu. W ocenie francuskiego admirała Benoita de Guiberta rosyjska flota cieni może liczyć nawet 900 statków.

W odpowiedzi na to zagrożenie polski rząd przyjął zmiany w prawie, które rozszerzają kompetencje Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po wejściu nowych przepisów w życie będzie on mógł decydować wykorzystaniu rakiet przechwytujących Patriot do niszczenia pocisków rakietowych wystrzelonych w kierunku terytorium Polski.



Szczególną uwagę w opracowanej w Ministerstwie Obrony Narodowej ustawie poświęcono infrastrukturze krytycznej. W przypadku rozpoznania prób uszkodzenia gazociągu Baltic Pipe, bezprawnego wykorzystania w wyłącznej strefie ekonomicznej sztucznych wysp czy konstrukcji i urządzeń do eksploatacji zasobów, o użyciu siły będą mogli decydować dowódcy jednostek marynarki wojennej lub statków powietrznych.

