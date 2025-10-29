"Ogrom nieprawidłowości". Minister rolnictwa Stefan Krajewski o sytuacji w KOWR

- To nie jest jedynie temat tej działki. To ogrom nieprawidłowości, które zastaliśmy, to pokazuje raport otwarcia KOWR-u po przejęciu władzy od PiS-u - powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski w programie "Debata Gozdyry", odnosząc się do sprzedaży działki w Zabłotni. - Zleciłem kontrolę doraźną, ale też duży audyt zewnętrzny - zapowiedział.

"Ogrom nieprawidłowości". Minister rolnictwa Stefan Krajewski o sytuacji w KOWR
Minister Stefan Krajewski zapowiada audyt w KOWR

- Dzisiaj trochę dziwi ten kierunek sprawdzania - powiedział Krajewski o sprawie sprzedaży działki w Zabłotni. - Przede wszystkim powinniśmy wyjaśnić, co było powodem sprzedaży, dlaczego te decyzje były podejmowane przez rząd 2-tygodniowy, dociskane było wszystko kolanem - mówił w programie "Debata Gozdyry". 

 

Szef resortu rolnictwa powiedział w środę na konferencji prasowej, że departament audytu i kontroli w MRiRW prześwietli wszystkie działania, które były podejmowane w związku ze sprzedażą działki w Zabłotni, która znajduje się w planach inwestycyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Stefan Krajewski zapowiada audyt w KOWR. "Ogrom nieprawidłowości"

Prowadzącą program Agnieszka Gozdyra nawiązała do tej deklaracji. - Kiedy audytorzy wejdą do KOWR-u? - zapytała. - Musimy przeprowadzić postępowanie, bo to nie jest tak, że ja mogę dowolnie wybrać firmę audytorską - zaznaczył Krajewski i zapewnił, że stanie się to "najszybciej jak będzie to możliwe". 

 

Podkreślił, że wyjaśnionych musi zostać też wiele innych kwestii. - To nie jest jedynie temat tej działki. To ogrom nieprawidłowości, które zastaliśmy, to pokazuje raport otwarcia KOWR-u po przejęciu władzy od PiS-u - powiedział. 

 

ZOBACZ: PN nieoficjalnie: Zwrot ws. działki pod CPK

 

- Zleciłem kontrolę doraźną tej działki, ale też duży audyt zewnętrzny dotyczący innych nieprawidłowości - zaznaczył. 

 

 

Kontrola ma dotyczyć wszystkich działań podejmowanych przez KOWR od momentu jego powstania do dzisiaj. 

Sprzedaż działki w Zabłotni

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż działki przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi.

 

Według portalu w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS.

 

WIDEO: "Będę wyciągał rękę do kancelarii Nawrockiego". Zaskakująca deklaracja ministra
