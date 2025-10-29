Starzenie biologiczne polega na stopniowej utracie funkcji komórek i tkanek, a jego tempo nie zawsze pokrywa się z wiekiem metrykalnym. Zaburzenia w układzie krwionośnym są jednym z głównych objawów tego procesu, co widać w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Jak się okazuje, zmiany w naczyniach siatkówki oka mogą odzwierciedlać stan zdrowia całego organizmu, łącznie z ryzykiem schorzeń serca i mózgu.

Przyszłość wyczytana z oczu. Na czym polegały badania?

W projekcie McMaster University i Population Health Research Institute prowadzonym pod kierownictwem doktor Marie Pigeyre wzięło udział ponad 74 000 osób. Uczestnikom wykonano skany siatkówki, które następnie zestawiono z wynikami analiz genetycznych i białkowych.

Naukowcy wykorzystali metodę pozwalającą odróżnić zwykłe korelacje od rzeczywistych zależności przyczynowych. Dzięki temu mogli ocenić, czy zmiany w naczyniach oka rzeczywiście wskazują na ryzyko chorób serca, czy są jedynie efektem innych czynników, takich jak wiek czy styl życia.

Do jakich wniosków doszli badacze?

Analizy wykazały, że osoby o prostszej, mniej rozgałęzionej sieci naczyń w siatkówce częściej doświadczały przyspieszonego starzenia biologicznego. U takich uczestników odnotowano wyższe ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, np. zawału serca czy udaru mózgu.

Zespół zidentyfikował także konkretne białka powiązane z tym procesem, m.in. MMP12 oraz receptor IgG-Fc IIb, które uczestniczą w zapalnych mechanizmach degradacji naczyń. Wyniki były spójne w różnych grupach badanych, co potwierdza ich wiarygodność.

Dlaczego badanie stanowi przełom w medycynie?

Nowe odkrycie może umożliwić wprowadzenie prostych badań przesiewowych siatkówki jako elementu profilaktyki. Taka analiza pozwoliłaby wcześniej wykrywać ryzyko chorób serca, a w przyszłości mogłaby być łączona z innymi biomarkerami do oceny biologicznego wieku i kondycji układu krążenia.

Co więcej, wspomniane białko MMP12 i receptor IgG-Fc IIb, które mają związek ze stanami zapalnymi w organizmie, mogą zostać w przyszłości potraktowane jako cel leków spowalniających procesy starzenia biologicznego.

