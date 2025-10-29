Masło cieszy się w Polsce lepszą opinią niż margaryna. Uznawane jest za naturalniejszy produkt, który jest na stołach obecny od pokoleń. Jego konkurentka, ze względu na przypisywaną jej "sztuczność" bywa traktowana z podejrzliwością. Jeśli jednak chodzi o wybory żywieniowe, nie reputacja ma kluczowe znaczenie, a suche fakty.

Kromka dla seniora. Czym lepiej ją smarować?

Czym różnią się oba wyroby? Masło produkuje się z tłuszczu zwierzęcego. Z natury zawiera sporo nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. To właśnie te związki odpowiedzialne są za jego niejaki "ciężar" zdrowotny. Spożywane w nadmiarze podbija stężenie LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu.

Z kolei margaryna to emulsja tłuszczowo-wodna powstająca głównie z olejów roślinnych. Przekłada się to na liczniejszą obecność kwasów jedno- i wielonienasyconych, a te mają lepszy profil lipidowy. Zmieniły się też metody produkcji. Szkodliwe częściowe uwodornianie zastąpiły mieszanki olejów i interestryfikacja. Dzięki temu znacznie ograniczono ilość szkodliwych izomerów trans.

Warto zatem wskazać lepszy wybór dla seniorów. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej stawia sprawę jasno.

"W starszym wieku spożywajmy więcej tłuszczów roślinnych ze względu na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomagają utrzymać sprawność umysłową" - wskazują specjaliści NCEŻ.

Oznacza to, że w praktyce lepiej jest postawić na margarynę. I tu są jednak pewne ograniczenia.

Margaryna margarynie nierówna

Po pierwsze, należy szukać produktów miękkich, bo twarde kostki mają zazwyczaj mniej korzystny udział nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Koniecznym nawykiem powinno być także zwracanie uwagi na skład. Korzystniejsze dla zdrowia są towary mające olej roślinny jako główny komponent. Jednocześnie spora obecność oleju palmowego lub kokosowego powinna zaalarmować, bo zwiększają udział nasyconych kwasów tłuszczowych, przez co maleje przewaga nad masłem.

Szukając lepszej opcji, warto także zapytać w sklepie o margarynę kardiologiczną, obniżającą poziom cholesterolu. I w takim przypadku zawsze warto sprawdzać skład produktu.

Masło kontra margaryna. Co wybrać?

Należy też podkreślić, że margaryna nie jest "superjedzeniem" i może źle wpływać na profil lipidowy. Naturalne pasty mogą być lepszym rozwiązaniem, jeśli ktoś nie wyobraża sobie dnia bez kanapki. Nie jest też tak, że osoby starsze absolutnie nie powinny sięgać po masło. Jest to w końcu wyrób nie tylko o wyjątkowych walorach smakowych, ale też zawierający rozpuszczalne w tłuszczach witaminy. Jak zawsze, kluczowy jest umiar i rozsądek.

Zupełnie inaczej wyglądają zalecenia dla dzieci. Dla najmłodszych cholesterol stanowi budulec błon komórkowych i czynnik wspierający działanie mózgu i układu nerwowego. Do trzeciego roku życia jak najbardziej dozwolone jest spożywanie masła.

