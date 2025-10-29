Nadmorskie prowincje Wietnamu mierzą się z niezwykle intensywnymi ulewami, które od niedzieli sieją spustoszenie w kraju. Zaledwie w ciągu doby odnotowano rekordowe opady, do 1,7 m. Poprzedni rekord ustanowiony został w 1999 r. (0,99 m).

Deszcz doprowadził do powodzi, w których życie straciły już cztery osoby. Z raportu sporządzonego przez wietnamskie Ministerstwo Środowiska wynika, że zniszczonych zostało 2200 hektarów upraw. Zalanych zostało też 103 525 domów. Pięć osób uznaje się za zaginione.

Katastrofalne powodzie w Wietnamie. Pobito niechlubny rekord

Rząd Wietnamu zorganizował ewakuacje ludności narażonej na niebezpieczeństwo w regionie objętym powodzią. Udzielono pomocy ok. 21 tys. osób. Ewakuowani odnaleźli schronienie w szkołach i budynkach publicznych.

- To była największa powódź, jakiej doświadczyłem, a poziom wody w moim domu był ok. 40 cm wyższy niż w 1999 r. - mówił jeden z mieszkańców Hue w rozmowie z France24.

W środę, gdy w Hue woda zaczęła opadać, zdecydowano się na umożliwienie części mieszkańców powrotu do domów. Tymczasem już po południu wystąpiły kolejne gwałtowne opady. - Poziom ryzyka klęsk żywiołowych spowodowanych gwałtownymi powodziami i osunięciami ziemi jest na najwyższym poziomie - poinformowała dyrektor Narodowego Centrum Prognoz Hydrometeorologicznych Mai Van Khiem.

Część szkół w Hue i Danang pozostaje zamknięta. Powodzie doprowadziły tez do paraliżu komunikacyjnego.

To nie koniec. Meteorolodzy zapowiadają kolejne gwałtowne opady

W prowincji Da Nang prognozowane są kolejne powodzie, które mogą potrwać co najmniej dwa najbliższe dni. Ministerstwo Środowiska sugeruje, że poziom wody w rzekach znacznie przekroczy poziomy alertowe. W związku z powrotem zagrożenia, postanowiono o opróżnieniu zbiorników lokalnej elektrowni wodnej.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku w wyniku klęsk żywiołowych w Wietnamie zginęło lub zostało uznanych za zaginione 187 osób. Z danych lokalnego urzędu statystycznego wynika, że zniszczonych zostało 240 tys. hektarów upraw i 38 tys. domów. Straty gospodarcze szacowane są nad ponad 610 mln dolarów.

Według naukowców, zmiany klimatyczne wpływają na zwiększenie intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych. Burze i powodzie stają się coraz bardziej niszczycielskie i skutkują większą liczbą ofiar śmiertelnych.

Źródło: AFP/France24

