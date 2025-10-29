Joanna Mucha w programie "Gość Wydarzeń"

Prowadzący środowe wydanie programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z Joanną Muchą - wiceprzewodniczącą partii Polska 2050. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz w Interii i polsatnews.pl.

Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie prezes zarządu CPK dr Filip Czernicki, specjalizujący się w prawie lotniczym, prawie spółek, prawie organizacji pozarządowych oraz zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym.

 

Patryk Idziak / polsatnews.pl
