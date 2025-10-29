Joanna Mucha w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie prezes zarządu CPK dr Filip Czernicki, specjalizujący się w prawie lotniczym, prawie spółek, prawie organizacji pozarządowych oraz zarządzaniu projektami i doradztwie biznesowym.

Pozostałe wydania programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni