Incydent na konferencji posłów PiS. "Pan żartuje, panie pośle?"

- Okazuje się, że od dwóch lat ekipa Donalda Tuska wraz z ekipą PSL-u zamiatają pod dywan sprawę działki. Działki, która była ważna z punktu widzenia realizacji projektu CPK. Ta działka, od razu mówię, nie powinna sprzedana - mówił na konferencji prasowej Janusz Kowalski.

Poseł PiS dodał, że "nie mamy żadnej wątpliwości, że podstawowym pytaniem jest pytanie o to, czy mamy do czynienia z gigantyczną aferą korupcyjną ekipy Donalda Tuska, czyli pieniędzmi na kampanię Rafała Trzaskowskiego. Dla Platformy od rodziny biznesmena, który kontroluje działkę związaną z CPK".

Burza wokół CPK. Posłowie PiS żądają dymisji

Kowalski znów spytał, tym razem o to, "czy nie mamy do czynienia z gigantyczną ustawką?". - Ustawką, która w istocie ma skompromitować ostatecznie projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Portu, który jest solą w oku Platformy Obywatelskiej, która to partia nie chce realizować tej inwestycji? - mówił.



Polityk zapewniał, że razem z obecnym na konferencji prasowej Andrzejem Śliwką, chcą się dowiedzieć, kto od 13 grudnia 2023 roku z dzierżawców wchodził do tego budynku (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - red.).

- Będziemy ustalali pełną korespondencję pomiędzy KOWR, Ministerstwem Rolnictwa, pełnomocnikiem ds. CPK oraz samą spółką CPK. (...) I chcę jasno powiedzieć, że na pewno żądamy jednej rzeczy - natychmiastowej dymisji dyrektora KOWR - zapewniał.

Kowalski podkreślił, że PiS złożyło projekt ustawy, aby żaden polityk nigdy nie mógł pełnić funkcji dyrektora KOWR. - Naszym zdaniem jest to nielegalne. Poseł PSL-u nie powinien być dyrektorem KOWR - powiedział.

Na konferencji obecny był jeden z dziennikarzy TVP, z którym posłowie Kowalski i Śliwka wdali się w dyskusję. - Dlaczego Rafał Trzaskowski do dnia dzisiejszego nie ujawnił listy sponsorów Campusu Polska? Bo być może to jest w ogóle clou tych wszystkich afer, które wybuchają od wielu miesięcy od 13 grudnia 2023 roku - powiedział Kowalski zaraz po wymianie zdań z dziennikarzem.

Incydent na konferencji posłów PiS. "Pan żartuje, panie pośle?"

Poseł dodał: - Dlatego, że różne firmy wpłacają na organizację związane z PO, a potem się dowiadujemy, że przez 2 lata, kiedy KOWR może odzyskać kontrolę nad działką, nic w tej sprawie nie robi, a premier polskiego rządu, minister sprawiedliwości, nielegalny prokurator oraz pan Lasek dezinformują opinię publiczną.

Kowalski zapewniał, że "nie ma na to zgody". - Jesteśmy partią wysokich standardów i tego oczekujemy od wszystkich, bo bez względu na to, kto... - na tym skończył wypowiedź, gdyż przerwała mu przechodząca kobieta.

- Pan żartuje, panie pośle - stwierdziła.



- Co żartuje? Tusk okrada Polskę, okradają nasze państwo - odpowiedział Kowalski.



- Wy też jesteście złodziejami - oceniła kobieta. - Nie, my nie jesteśmy. My wyjaśniamy bezwzględnie wszystkie kwestie - podkreślał Kowalski.

