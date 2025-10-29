Microsoft potwierdził wystąpienie awarii, która zaczęła się około godz. 17 czasu polskiego, a jako jej przyczynę podano "problemy z DNS" - tę samą przyczynę, która spowodowała ogromną awarię Amazon Web Services (AWS) w zeszłym tygodniu.

Firma wyjaśniła, że źródłem problemów była awaria usługi Azure Front Door (AFD), odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem internetowym i dostępnością usług.

Microsoft potwierdza awarię. Dotknęła m.in. londyńskie lotnisko Heathrow

Serwis Downdetector, śledzący awarie, odnotował w środę po południu tysiące zgłoszeń dotyczących problemów z wieloma stronami internetowymi na całym świecie.

Dotknęły one m.in. londyńskie lotnisko Heathrow, operatora telefonii komórkowej O2, szkocki parlament, sieć kawiarni Starbucks.

Problemy z usługą Azure firmy Microsoft pojawiły się zaledwie kilka godzin przed opublikowaniem przez firmę kwartalnego raportu finansowego i nieco ponad tydzień po ogromnej awarii usługi przetwarzania w chmurze Amazon, która spowodowała wyłączenie szerokiej gamy usług internetowych, w tym platform społecznościowych, gier, dostaw jedzenia, platform streamingowych i finansowych.

Microsoft z około 20-procentowym udziałem w rynku jest drugim największym na świecie dostawcą usług chmurowych - po Amazon Web Services. Amazon przekazał w środę, że jego usługi AWS działają normalnie.

