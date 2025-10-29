Ostatni rok jest najgorszym pod względem liczby spraw przeciwko dezerterom i żołnierzom uciekinierom. Łącznie - jak podają ukraińskie media - w armii Ukrainy dochodzi do ok. 14-18 tysięcy takich przypadków miesięcznie.

Gwałtowny wzrost odnotowano w grudniu ubiegłego roku. Od tamtej pory nie widać istotnej tendencji spadkowej, a w kilku miesiącach liczba incydentów ponownie wzrosła. W maju 2025 roku ze służby uciekło lub nie przystąpiło do poboru ponad 18 tys. osób. Drugi najwyższy wynik padł we wrześniu - wówczas było to ponad 17 tys.

Uciekają przed wojną. Blisko 300 tysięcy spraw przeciwko Ukraińcom

Serwis Slovo i Dilo podaje, że tym samym od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę wszczęto łącznie 231,5 tys. spraw w sprawie nieautoryzowanego porzucenia jednostki i 53,2 tys. w sprawie dezercji.

Do 30 sierpnia br. - dzięki ustawie uchwalonej przez Radę Najwyższą Ukrainy w listopadzie poprzedniego roku - uciekinierzy z wojska mogli dobrowolnie wrócić do szeregów sił zbrojnych, unikając odpowiedzialności karnej. Tych, którzy tego nie zrobili, czekają poważne procesy sądowe.

W okresie od 29 listopada 2024 roku do 1 marca 2025 roku z prawa łaski po ucieczce skorzystało ponad 21 tys. żołnierzy. Obecnie jednak Rada Najwyższa rozważa przywrócenie odpowiedzialności karnej dla wszystkich, którzy samowolnie opuścili swoje oddziały.

Główne przyczyny ucieczek: Zachowanie oficerów i brak wakacji

Jak podaje agencja Unian, ukraiński deputowany Ołeksij Honczarenko powiedział, że w Ukrainie liczba spraw karnych przeciwko nieupoważnionemu opuszczeniu jednostki wojskowej w tym roku wzrosła prawie pięciokrotnie i obecnie jest ich około 300 tysięcy, co potwierdza ustalenia serwisu.

Według Honczarenko do zdecydowanej większości takich ucieczek dochodzi jeszcze przed przedostaniem się żołnierzy na front - podczas szkolenia wojskowego lub w czasie przemarszu.

Jurij Hawryłyszyn, szef centrum werbunkowego 1 Korpusu Gwardii Narodowej "Azow" ocenił, że głównymi przyczynami ucieczek przed walką są postawy oficerów i brak wakacji dla żołnierzy, podczas których mogliby spotkać się z rodziną lub odpocząć od walki.

