Akcja CBA. Były wiceminister w rządzie PiS zatrzymany

Do sprawy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych CBA zatrzymało Pawła M., który w przeszłości był m.in. podsekretarzem stanu w KPRM. "Prokurator przedstawił mu zarzut powoływania się na wpływy w Kancelarii Premiera Morawieckiego" - przekazał rzecznik służb Jacek Dobrzyński.

Polsat News
Agenci CBA zatrzymali Pawła M. w związku z aferą RARS

Paweł M. został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego na wniosek wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. 

 

"Mężczyzna od grudnia 2015 r. do października 2016 r. był Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, później do stycznia 2018 r. wiceministrem cyfryzacji, a następnie wiceszefem MSWiA" - podał rzecznik ministra koordynatora służ specjalnych. 

Paweł M. zatrzymany w związku z aferą RARS. "Przyjął korzyść majątkową" 

"Prokurator przedstawił mu zarzut powoływania się na wpływy w Kancelarii Premiera Morawieckiego oraz w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, a także podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu zamówień dla ustalonego przedsiębiorcy. W zamian za ich załatwienie, podejrzany miał zażądać zatrudnienia u przedsiębiorcy jego żony, a następnie przyjąć w bezpłatne użytkowanie samochód osobowy, którego koszty leasingu i eksploatacji zostały pokryte przez przedsiębiorcę. Były wiceminister miał uzyskać korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 60 tys. zł" - poinformowano. 

 

 

 

 

Zatrzymany usłyszał też zarzut płatnej protekcji oraz przyjmowania korzyści majątkowej i osobistej. 

Afera RARS. Paweł M. z zakazem opuszczania kraju 

Wobec Pawła M. zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł, policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Zatrzymano jego paszport. Ponadto M. ma zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami. 

 

Jacek Dobrzyński przekazał, że śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS jest "wielowątkowe". 

 

"16 osobom postawiono 36 zarzutów, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi K. oraz trzem innym urzędnikom tej agencji" - podał. 

 

 

Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
