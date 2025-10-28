- (Sprawa Zbigniewa Ziobry) to jest sytuacja bez precedensu chyba w skali europejskiej. (…) Oprócz nieprawidłowości dot. Funduszu Sprawiedliwości znajduje się tam niecelowe wydatkowanie środków na remont prokuratury, posiadanie czy też nienadawanie biegu dokumentom urzędowym - mówił na wtorkowej konferencji prasowej Prokurator Generalny Waldemar Żurek.



Minister sprawiedliwości dodał, że "najpoważniejszy zarzut to stworzenie i organizowanie grupą przestępczą". - Nie pamiętam, żeby jakikolwiek minister sprawiedliwości w Europie miał tego typu zarzuty - oznajmił Żurek.

ZOBACZ: Jest wniosek ws. Zbigniewa Ziobry. "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie"

- Fundusz Sprawiedliwości miał dwa cele: pomoc ofiarom przestępstw oraz pomoc postpenitencjarna dla osób pozbawionych wolności. Zdaniem Prokuratury te środki zostały wydatkowane w sposób absolutnie bezprawny celami funduszu - mówił minister.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze. "Popełnił 26 przestępstw"

We wtorek do marszałka Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobro złożony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Podstawą skierowania tego wniosku są ustalenia w postepowaniu prowadzonym przez zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Został on powołany w celu wyjaśniania nieprawidłowości dot. Funduszu Sprawiedliwości - przekazała na konferencji prasowej prok. Anna Adamiak.



- Pan poseł Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw. Czyny te pozostają w ścisłej relacji do pełnionej poprzednio funkcji ministra sprawiedliwości (...) oraz Prokuratora Generalnego - dodała.

ZOBACZ: "To nie jest finał" sprawy Pegasusa. Poseł PiS oburzony, Żurek zapowiada nowe kroki

Prok. Adamiak tłumaczyła, że grupa, którą miał kierować Zbigniew Ziobro, "składała się z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, osób pełniących funkcje publiczne w resorcie oraz osób powiązanych z podmiotami, beneficjentami uzyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości". - Te osoby popełniały przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom - dodała prokurator.

Zdaniem śledczych przywłaszczono ponad 150 mln złotych z Funduszu. - Ziobro ani razu nie podjął żadnych czynności nadzorczo-kontrolnych wobec dysponowania, wydatkowania i rozliczania Funduszu Sprawiedliwości. Nie był tym obszarem zainteresowany - podkreśliła rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

Maksymalny wymiar kary za przestępstwa wskazane we wniosku to 25 lat pozbawienia wolności.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni