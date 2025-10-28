Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak poinformowała we wtorek, że szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek, skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Ziobro odpowiada na wniosek ministra Żurka. "Przestępcza szajka, która rządzi Polską"

Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości (FS). Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

We wtorek po południu w filmiku na YouTube na Kanale TAK! Ziobro - poproszony o komentarz ws. wniosku o uchylenie immunitetu - podkreślił, że - według niego - zarzut sprowadza się "do tego, że ja miałem te pieniądze przywłaszczyć".

Przez całe życie walczyłem z przestępczością. Stawiane mi wymyślone zarzuty to determinacja przestępczej szajki, rządzącej dziś Polską.



- To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił w nagraniu.

Ziobro stwierdził też, że przez całe życie walczył z przestępczością. - Rozbiliśmy mafie VAT-owskie. Setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców. To m.in. z takich pieniędzy przeznaczaliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na Klinikę Budzik, na remont prokuratury 14 milionów złotych czy na CBA 25 milionów złotych – dodał.

Były szef MS zapowiedział też kolejne oświadczenie w tej sprawie.

