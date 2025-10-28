Wstrząsy w prowincji Balikesir w zachodniej Turcji zarejestrowano o godz. 22:48 czasu lokalnego. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych określiło magnitudę wstrząsu na 6,1. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km w rejonie miasta Sindirgi.

Władze regionu informują, że to drugie takie zjawisko w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Na początku lipca wstrząsy o magnitudzie 5,8 spowodowały śmierć jednej osoby i raniły 69 osób.

Turcja. Silne trzęsienie ziemi. Zawalone budynki

Turecka agencja ds. katastrof i zarządzania sytuacjami kryzysowymi poinformowała, że wstrząsy były odczuwalne m.in. w Stambule, Izmirze czy Bursie.

- Trzy budynki i sklep, które zostały ewakuowane po trzęsieniu ziemi, zawaliły się, nie ma ofiar – powiedział minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya, cytowany przez agencję AFP. Na miejscu pracują służby.

🚨BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey. pic.twitter.com/0a1VoJE8ka — World Source News (@Worldsource24) October 27, 2025

Położenie Turcji sprzyja trzęsieniom ziemi

Przez Turcję przechodzi kilka linii uskoków tektonicznych, co sprawia, że zjawiska takie jak trzęsienia ziemi zdarzają się regularnie.

W lutym 2023 roku doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia o magnitudzie 7,8. Wówczas życie straciło ponad 53 tys. osób. Tysiące budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Wstrząsy były odczuwalne również w sąsiedniej Syrii, gdzie zginęło sześć tysięcy osób.

