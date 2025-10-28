Ziemia zatrzęsła się w Turcji. Zniszczenia na zachodzie kraju
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1 nawiedziło zachodnią Turcję. Wstrząsy były odczuwalne także m.in. w Stambule i Izmirze. Minister spraw wewnętrznych poinformował, że zawaleniu uległy trzy budynki. Nie ma informacji o ofiarach. To kolejne trzęsienie ziemi w tym regionie w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Wstrząsy w prowincji Balikesir w zachodniej Turcji zarejestrowano o godz. 22:48 czasu lokalnego. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych określiło magnitudę wstrząsu na 6,1. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km w rejonie miasta Sindirgi.
Władze regionu informują, że to drugie takie zjawisko w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Na początku lipca wstrząsy o magnitudzie 5,8 spowodowały śmierć jednej osoby i raniły 69 osób.
Turcja. Silne trzęsienie ziemi. Zawalone budynki
Turecka agencja ds. katastrof i zarządzania sytuacjami kryzysowymi poinformowała, że wstrząsy były odczuwalne m.in. w Stambule, Izmirze czy Bursie.
- Trzy budynki i sklep, które zostały ewakuowane po trzęsieniu ziemi, zawaliły się, nie ma ofiar – powiedział minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya, cytowany przez agencję AFP. Na miejscu pracują służby.
Położenie Turcji sprzyja trzęsieniom ziemi
Przez Turcję przechodzi kilka linii uskoków tektonicznych, co sprawia, że zjawiska takie jak trzęsienia ziemi zdarzają się regularnie.
W lutym 2023 roku doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia o magnitudzie 7,8. Wówczas życie straciło ponad 53 tys. osób. Tysiące budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Wstrząsy były odczuwalne również w sąsiedniej Syrii, gdzie zginęło sześć tysięcy osób.
