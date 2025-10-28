Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wystąpi u Bogdana Rymanowskiego we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.

W drugiej części programu gościem będzie Paweł Mateńczuk "Naval", pełnomocnik MON ds. warunków służby wojskowej.

 

