Zobacz więcej
Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"
Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl / Polsat News
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wystąpi u Bogdana Rymanowskiego we wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Zbigniew Bogucki w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu gościem będzie Paweł Mateńczuk "Naval", pełnomocnik MON ds. warunków służby wojskowej.
Pozostałe wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej