We wtorek szef KPRP Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent Karol Nawrocki skierował we wtorek do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. rozporządzenia szefa MS Waldemara Żurka dot. przydziału spraw sędziom. W ocenie prezydenta akt ten narusza szereg przepisów konstytucji.

Szef KPRP: Wniosek do TK prezydent podpisał w piątek

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał, czy ruch prezydenta był "rewanżem" wobec ministra Waldemara Żurka za jego działania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

- Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego pan prezydent podpisał w piątek - przekazał Zbigniew Bogucki. - Nie ma tu żadnej koincydencji - dodał.

ZOBACZ: Ziobro odpowiada na decyzję ministra Żurka. "Karkołomne zarzuty"

Bogucki ocenił, że "to, co robi Żurek jest wprowadzaniem, pogłębianiem chaosu bezprawia, który wprowadza ten rząd". - I robi to absolutnie świadomie - stwierdził.

Dodał, że Waldemar Żurek "formalnie jest ministrem, ale do ministra sprawiedliwości ma się bardzo daleko".

Zbigniew Bogucki: Takiego upadku ministra nie mieliśmy po 1989 roku

Zbigniew Bogucki ocenił, że "takiego upadku ministerstwa i ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku".

- Ta kadencja ministra Żurka - mam nadzieję, że jak najszybciej miniona - zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości - dodał.

- Ta totalność władzy jest przerażająca, porażająca - podkreślił.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro może stracić immunitet. Prezes PiS: Skandaliczna decyzja

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nowelizuje m.in. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

Na uwagę, że minister Żurek podnosił argument, np. o tym, że losowanie spraw było nierównomierne i część sędziów miała ich kilkadziesiąt, a inni kilka, Zbigniew Bogucki odparł: "Można dopracowywać algorytm losowania, ale on tego nie chce robić".

- Chce wyznaczać "z palca politycznego" sędziów, którzy będą wydawać wyroki, które będą podobać się władzy - dodał.

WIDEO: Szef KPRP Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Bogucki: Musiał przyjść Żurek, bo zbyt cywilizowane metody stosował Bodnar

Szef KPRP Zbigniew Bogucki odniósł się również do wniosku ministra Żurka, który skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Bogucki zapewnił, że jako adwokat podjąłby się obrony Zbigniewa Ziobry. - Dlatego, że trzeba bronić przede wszystkim osób niewinnych, a nie mam co do tego wątpliwości, że pan minister Ziobro jest niewinny - dodał.

- Jeszcze niedawno słyszałem jak tzw. prokurator krajowy(...) pan (Dariusz-red.) Korneluk mówił, że "na Ziobrę nie ma zarzutów". Musiał przyjść Żurek, jak rozumiem - bo zbyt cywilizowane metody stosował Adam Bodnar - żeby nagle te zarzuty się znalazły - powiedział Bogucki.

Dopytywany przez prowadzącego, czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić z Węgier do Polski, szef KPRP ocenił, że "dzisiaj w Polsce, z tym ministrem i z tym rządem nie ma gwarancji niezawisłego, niezależnego sądu." - Nie ma gwarancji niezależności prokuratury. Mamy do czynienia z polityczną bardzo brudną grą, a nie wymiarem sprawiedliwości - dodał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni