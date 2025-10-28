Rząd przyjął projekt ustawy o asystencji osobistej. Zmiany od 2027 roku

Rzecznik rządu Adam Szłapka ogłosił na wtorkowej konferencji prasowej, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

- To pierwsza taka kompleksowa regulacja, która wprowadza stabilny i dostępny w całym system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami - zapewniał rządowy rzecznik.

Osoby z niepełnosprawnościami zyskają prawo wyboru zarówno podmiotu świadczącego usługę (samorząd lub organizacja pozarządowa), jak i asystenta. Wsparcie będzie przyznawane na okres od roku do maksymalnie trzech lat.

Szłapka powiedział, że asystent będzie wspomagał osoby z niepełnosprawnością w codziennym życiu, w poruszaniu się, robieniu zakupów, kwestii higieny, życiu kulturalnym. Jego zdaniem "będzie to takie rozwiązanie, które będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb takiej osoby".

- Wymiar pomocy takiego profesjonalnego asystenta będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb takiej osoby i będzie wynosił od 20 do 240 godzin. Stawka wynagrodzenia będzie wynosiła od 49 do 55 złotych brutto za godzinę pracy.

Asystencja osobista przyjęta przez rząd

Projekt przewiduje, że z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, a od 2030 roku również młodzież od 13. roku życia.

Szłapka zapewniał, że z asystencji osobistej będzie mogło skorzystać 100 tys. osób niepełnosprawnych. "Ustawa nie tylko wspiera osoby z niepełnosprawnościami, lecz także otwiera nowe możliwości dla ich rodzin - wielu opiekunów będzie mogło wrócić do pracy, rozwoju zawodowego i aktywności społecznej" - podkreślił resort rodziny.

Według projektu, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Od tego dnia będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do asystencji osobistej. Świadczenie usług asystenckich rozpocznie się od kwietnia 2027 roku. Rządowa propozycja trafi teraz pod obrady parlamentu.

W Sejmie procedowany jest też prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej. Regulacja w październiku 2024 r. trafiła do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Według propozycji prezydenta usługa ma być dostępna w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat. Projekt przewiduje od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie. Poselski projekt w tej sprawie złożyła też Lewica.

Obecnie usługi asystenckie realizowane są przez MRPiPS w ramach czasowych programów dla samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.

