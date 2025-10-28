Wskazano następcę Nawrockiego. Jest rekomendacja Kolegium IPN

We wtorek odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym odbyły się rozmowy z kandydatami na prezesa tej instytucji.

"Po wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po obradach Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr hab. Karol Polejowski, obecny zastępca prezesa IPN" - przekazano w komunikacie.

Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak przekazał dokument z rekomendacją Stanisławowi Zakroczymskiemu, dyrektorowi generalnemu kierującemu Gabinetem Marszałka Sejmu RP.

Podczas przesłuchania kandydatów przed Kolegium IPN Polejowski powiedział, że nie chce wyłączenia pionu śledczego z IPN i przeniesienia go do prokuratury.

Zapowiedział zwiększenie udziału sztucznej inteligencji w działaniach archiwum IPN oraz rozpoczęcie badań na temat kolektywizacji wsi polskiej po II wojnie światowej jako elemencie sowietyzacji.

Wybór na prezesa IPN. Kim jest dr hab. Karol Polejowski?

Karol Polejowski jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowcą akademickim, autorem monografii i artykułów naukowych, w tym kilkunastu w j. angielskim i francuskim.

Stopień doktora uzyskał w 2000 - "Geneza i rozwój posiadłości zakonu krzyżackiego na terenie Królestwa Francji do połowy XIV wieku", habilitację - w 2016 - "Matrimonium et crux: wzrost i kariera rodu Brienne w czasie wypraw krzyżowych (do początku XIV wieku").

Był pracownikiem Katedry Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Obecnie zajmuje się pracą naukową w zakresie polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce północnej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Ludowego Wojska Polskiego w walce z podziemiem po 1944 r.

Polejowski to także muzealnik związany z Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2020 r. kustosz muzealny.

Jest członkiem kolegium wydawniczego czasopisma "Wojna i Pamięć", tłumaczem historycznej literatury francuskiej, stypendystą Fundacji Lanckorońskich w Rzymie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dokumentowania i pielęgnowania prawdy o historii Polski.

W lipcu 2021 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Prezesa IPN powołuje na wniosek Kolegium IPN Sejm za zgodą Senatu. Jeśli rekomendacja zostanie przyjęta przez parlament Polejowski zostanie następcą Karola Nawrockeigo, który był prezesem IPN przed zwycięstwem w wyborach prezydenckich.

