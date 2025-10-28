Operacja została przeprowadzona w kompleksach faweli Alemao i Penha, w pobliżu międzynarodowego lotniska w Rio.

Liczbę ofiar śmiertelnych starć pracowników służb z członkami gangów potwierdził gubernator Rio, Claudio Castro. Reuters podał, że była ona najwyższa w historii tego typu akcji służb na tym terenie.

Wtorkowa operacja była wymierzona w gang Comando Vermelho. Castro przekazał, że dotychczas dokonano 81 aresztowań, a władze starają się o wykonać kolejne 250 nakazów aresztowania i przeszukania.

Największa w historii operacja przeciwko gangom w Rio

Do przeprowadzenia operacji wykorzystano dwa śmigłowce, 32 pojazdy opancerzone i "12 pojazdów taranujących". W akcji udział wzięło w sumie 2500 funkcjonariuszy z różnych służb.

Starcia trwały od godzin porannych lokalnego czasu. Nad miastem unosił się gęsty dym, gdy gangi podpaliły stojące na środkach dróg samochody, by utrudnić policjantom dojazd do faweli. Przez wiele godzin słychać było serie strzałów z broni maszynowej i eksplozje.

Trwające cały dzień starcia zakłóciły funkcjonowanie kilkudziesięciu szkół i placówek medycznych, spowodowały zmiany tras autobusowych i sparaliżowały ruch uliczny w kilku dzielnicach stolicy stanu.

Starcia w Rio de Janeiro. Władze Brazylii szykują się na szczyt klimatyczny

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że policja często przeprowadzała zakrojone na szeroką skalę operacje przeciwko grupom przestępczym przed ważnymi wydarzeniami w Rio. Tak było m.in. przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2016 roku, szczytem G20 w 2024 roku oraz szczytem państw BRICS w lipcu br.

W przyszłym tygodniu w Rio odbędzie się globalny szczyt burmistrzów C40 poświęcony zmianom klimatu oraz uroczystość wręczenia nagrody Earthshot Prize księcia Williama, w której wezmą udział takie gwiazdy, jak Kylie Minogue i czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel.

Program jest częścią przygotowań do COP30, szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się w amazońskim mieście Belém w dniach 10-21 listopada.

