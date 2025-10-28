Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował we wtorek do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry.

Żurek goszcząc w programie "Debata Gozdyry" został zapytany, czy zeszły emocje po tym, jak ogłosił, że "Zbigniew Ziobro stworzył i kierował grupą przestępczą". - Ja tych emocji nie miałem, wiedząc co jest w tym materiale dowodowym - tłumaczył. Podkreślił, że tę sprawę prowadzą "profesjonalni i doświadczeni prokuratorzy". Zaznaczył jednak, że do sformułowania aktu oskarżenia "jest jeszcze pewna droga".

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro opublikował nagranie

Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

We wtorek po południu w nagraniu na YouTube na Kanale TAK! Ziobro - poproszony o komentarz ws. wniosku o uchylenie immunitetu - podkreślił, że - według niego - zarzut sprowadza się "do tego, że ja miałem te pieniądze przywłaszczyć".

Ziobro stwierdził też, że przez całe życie walczył z przestępczością. - Rozbiliśmy mafie VAT-owskie. Setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców. To m.in. z takich pieniędzy przeznaczaliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na Klinikę Budzik, na remont prokuratury 14 milionów złotych czy na CBA 25 milionów złotych - wyliczał.

- To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - mówił były minister sprawiedliwości.

"Debata Gozdyry". Waldemar Żurek przytoczył historię Ala Capone

Fragmenty nagrania Ziobry zostały wyemitowane podczas programu. - Były minister Ziobro i były minister Woś obrażają wszystkich dokoła. Moim zdaniem puszczają im nerwy - skomentował Żurek, odnosząc się do słów o "przestępczej szajce, która rządzi Polska".

Minister sprawiedliwości odniósł się też do wątku dotyczącego pieniędzy, które trafiały do "straży pożarnych czy szpitali". - Ja znam z historii takie sytuacje. Nie chcę tego porównywać, ale ci którzy znali działalność Ala Capone mówią, że jednak był człowiekiem, który dzielił się z innymi i to bardzo szczodrze - powiedział Żurek.

- Teraz oczywiście mamy zupełnie inne czasy, ale ten modus operandi, sposób działania jest podobny - dodał.

