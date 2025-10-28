Śpiewała popularną piosenkę. Rosjanka ukarana za "dyskredytowanie armii"

Łoginowa studiuje muzykę i jest znana pod pseudonimem Naoko. Została aresztowana 15 października po tym, jak jej wykonanie jednej z popularnych piosenek ("Jesteś żołnierzem") przebywającego obecnie na emigracji znanego w Rosji rapera Noize MC stało się viralem w rosyjskich mediach społecznościowych.

Za "zorganizowanie nieplanowanej imprezy masowej" bez pozwolenia Łoginowa została skazana na 13 dni aresztu specjalnego wraz z dwoma kolegami z jej zespołu Stoptime.

Rosja. 18-letnia kobieta skazana za dyskredytację armii

Zaraz po uwolnieniu ponownie została postawiona przed sądem, oskarżona o "zdyskredytowanie" rosyjskiej armii.

Autorką piosenki, za wykonanie której Łoginowa odpowiadała karnie, jest przebywająca na Litwie Andriejewna Gyrdymowa, znana pod pseudonimem scenicznym Monetoczka, która w zeszłym roku została umieszczona na liście osób poszukiwanych przez władze Rosji i uznana za "zagranicznego agenta".

Reporter agencji Reutera, obecny na sali sądowej, poinformował, że Łogijowa nie została zwolniona z aresztu po wydaniu wyroku we wtorek. Zamiast tego funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odwieźli ją z sądu cywilnym samochodem.

Seria aresztowań ulicznych artystów w Rosji

W zeszłym tygodniu inny młody muzyk uliczny, Jewgienij Michajłow, został skazany na 14 dni więzienia w uralskim Jekaterynburgu po tym, jak wykonał utwory Noize MC i innych artystów o poglądach antykremlowskich, wspierając Łoginową i jej kolegów z zespołu.

Michajłow został uznany winnym drobnego chuligaństwa i "dyskredytacji" rosyjskiej armii, jak donosi niezależny serwis informacyjny Mediazona.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie kremlowski reżim rozszerzył panującą w Rosji cenzurę. Na kary grzywny i pozbawienia wolności zostało skazanych wiele osób, które w przestrzeni publicznej wykonywało utwory mogące mieć antywojenny wydźwięk.

