Senior w Polsce nie musi za to płacić. Mało kto o tym wie

Zgodnie z danymi ZUS średnie świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło w pierwszym półroczu 2025 r. 3986,91 zł. To kwota ponad dwukrotnie niższa niż przeciętne wynagrodzenie. A należy pamiętać, że bardzo wiele osób musi co miesiąc zadowalać się minimalną emeryturą (1878,91 zł). Ulgi nieco łagodzą ich trudną sytuację materialną.

Pomoc dla seniora. Darmowa komunikacja i leki

Jedną z podstawowych propozycji dla starszych jest możliwość darmowego korzystania z komunikacji miejskiej. O szczegółach decydują lokalne przepisy. Dla przykładu w Warszawie i Krakowie bezpłatnie jeździ się po ukończeniu 70. roku życia. Z kolei między innymi Wrocław i Lublin oferują taką korzyść wcześniej, po osiągnięciu 65 lat.

65+ to także próg, aby otrzymać za darmo leki. Na liście środków przyznawanych bez opłaty znajduje się 3800 produktów. W ubiegłym roku beneficjenci rozwiązania otrzymywali średnio 35 opakowań różnych specyfików na osobę.

Propozycje dla starszych osób. Kursy, spektakle, warsztaty

Warto też pamiętać o ofercie edukacyjnej i kulturalnej. W wielu regionach samorządy organizują kursy obsługi komputera i smartfona, nie brak też szans na bezpłatną naukę języka angielskiego, czy też zajęcia fizyczne. Dobrze wybrać się do miejscowych urzędów czy instytucji (biblioteki, domy kultury), aby zapoznać się z możliwościami dla seniorów, takimi jak warsztaty z fotografii albo spotkania poświęcone zdrowemu starzeniu i odpowiedniej diecie.

Interesujące są regularne akcje, takie jak "Weekend Seniora z Kulturą", organizowany przez ministerstwo kultury. Pozwalają w ramach wstępu wolnego lub za symboliczną opłatą obejrzeć spektakle i filmy oraz zwiedzać muzea.

Dodać do tego wypada różne lokalne inicjatywy. Warszawskie ZOO wpuszcza nieodpłatnie emerytów i rencistów w każdy pierwszy wtorek miesiąca. We Wrocławiu obowiązuje Program Taxi75+, zapewniający mieszkańcom miasta, którzy mają co najmniej 75 lat, darmowe przejazdy taksówką do urzędu lub lekarza.

Z kolei Kraków proponuje "Meleks 70+ oraz 65+ dla osób z niepełnosprawnościami" - akcję zapewniającą dojazd na groby bliskich. W tym mieście też, podobnie jak w stolicy, Poznaniu czy Katowicach, działa usługa bezpłatnych drobnych napraw domowych "złotej rączki" dla potrzebujących.

