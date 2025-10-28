Tzw. flota cieni to wysłużone, często nieubezpieczone statki transportujące rosyjską ropę, używane przez Rosję do sprzedawania surowca po cenach wyższych niż przewidziany sankcjami limit. Okręty często mają ukrytych właścicieli, dzięki czemu możliwe jest omijanie międzynarodowych sankcji.

Sankcje na Rosję. Statki były tankowane przez firmy z UE

Jak wynika z informacji uzyskanych przez redakcje mediów z państw bałtyckich, od czerwca 2024 roku do marca 2025 roku należące do firm na Łotwie, Litwie i w Estonii tankowce Rina i Zircone w różnych częściach Morza Bałtyckiego wykonały 286 operacji tankowania innych jednostek. Niemal wszystkie z nich (159 ze 177) były statkami, które wpłynęły do ​​rosyjskich portów na krótko przed lub po tankowaniu.

Pod względem formalnym, żaden ze statków zatankowanych we wskazanym czasie nie był objęty sankcjami. Dwadzieścia z nich zostało wpisanych na listę sankcyjną później, dwadzieścia siedem figuruje w bazie danych Open Sanctions jako należące do rosyjskiej floty cieni lub powiązane "z podejrzanymi podmiotami prawnymi".

ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w Kenii. Na pokładzie zagraniczni turyści

Po przyjęciu przez Unię Europejską dziewiętnastego pakietu sankcji skierowanych w Rosję, do 558 wzrosła liczba rosyjskich statków podlegających sankcjom, m.in. w kwestii braku dostępu do portów i ubezpieczeń.

Działania rosyjskiej floty cieni są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ich działanie może wpisywać się w ciąg rosyjskich prowokacji, związanych również m.in. z naruszeniami przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o wykorzystanie floty cieni na Morzu Bałtyckim do działalności wywiadowczej i dywersyjnej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni