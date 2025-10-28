Bułgarscy urzędnicy stwierdzili, że projekt jest ważny dla Bułgarii i całej Europy. Region dąży do modernizacji swoich zdolności obronnych i przyspieszenia produkcji amunicji kluczowej dla NATO-wskiej artylerii po inwazji Rosji na Ukrainę.

Projekt będzie wspólnym przedsięwzięciem Rheinmetall i bułgarskiego VMZ, w którym niemiecka firma będzie posiadać 51 proc. udziałów, a miejscowy producent 49 proc.

Rheinmetall inwestuje w Bułgarii. "Strategiczne partnerstwo"

Bułgaria sfinansuje swój udział pożyczką w ramach europejskiego mechanizmu SAFE, mającego na celu zwiększenie inwestycji w obronność.

Umowę podpisali prezes Rheinmetall, Armin Papperger, i dyrektor VMZ, Iwan Getsow, podczas ceremonii w siedzibie bułgarskiego rządu w Sofii.

- Podpisując tę ​​umowę, rozpoczynamy strategiczne partnerstwo między państwem bułgarskim a niemieckim koncernem technologicznym, które zmieni przyszłość bułgarskiego przemysłu obronnego - powiedział premier Rosen Żeliazkow po ceremonii podpisania umowy.

Papperger powiedział, że fabryka powstanie w ciągu 14 miesięcy i że Bułgaria znacząco przyczyni się do zaspokojenia zapotrzebowania na amunicję krajów europejskich oraz NATO.

- Bułgaria osiąga niespotykane dotąd tempo - powiedział Papperger cytowany przez agencję Reutera.

Nowoczesna fabryka amunicji w Bułgarii. Powstanie 1000 miejsc pracy

Rząd poinformował, że projekt stworzy około 1000 miejsc pracy i przywróci kluczowy element potencjału obronnego Bułgarii. Produkcja obejmie proch strzelniczy, pociski artyleryjskie kal. 155 mm oraz najnowsze modułowe systemy ładowania.

Rheinmetall inwestuje w kilku krajach europejskich, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne. Nawiązał też współpracę z innymi firmami zbrojeniowymi, w tym z włoską spółką Leonardo i amerykańską grupą specjalizującą się w budowie odrzutowców Lockheed Martin.

