Niemiecka firma zbrojeniowa stawia fabrykę w Bułgarii. Inwestycja za miliard euro
Bułgaria i niemiecki gigant zbrojeniowy Rheinmetall podpisały we wtorek umowę o wartości ponad 1 miliarda euro (4,24 miliarda złotych). Wspólny projekt zakłada budowę fabryki produkującej proch strzelniczy i pociski artyleryjskie natowskiego kalibru 155 mm.
Bułgarscy urzędnicy stwierdzili, że projekt jest ważny dla Bułgarii i całej Europy. Region dąży do modernizacji swoich zdolności obronnych i przyspieszenia produkcji amunicji kluczowej dla NATO-wskiej artylerii po inwazji Rosji na Ukrainę.
Projekt będzie wspólnym przedsięwzięciem Rheinmetall i bułgarskiego VMZ, w którym niemiecka firma będzie posiadać 51 proc. udziałów, a miejscowy producent 49 proc.
Rheinmetall inwestuje w Bułgarii. "Strategiczne partnerstwo"
Bułgaria sfinansuje swój udział pożyczką w ramach europejskiego mechanizmu SAFE, mającego na celu zwiększenie inwestycji w obronność.
Umowę podpisali prezes Rheinmetall, Armin Papperger, i dyrektor VMZ, Iwan Getsow, podczas ceremonii w siedzibie bułgarskiego rządu w Sofii.
- Podpisując tę umowę, rozpoczynamy strategiczne partnerstwo między państwem bułgarskim a niemieckim koncernem technologicznym, które zmieni przyszłość bułgarskiego przemysłu obronnego - powiedział premier Rosen Żeliazkow po ceremonii podpisania umowy.
Papperger powiedział, że fabryka powstanie w ciągu 14 miesięcy i że Bułgaria znacząco przyczyni się do zaspokojenia zapotrzebowania na amunicję krajów europejskich oraz NATO.
- Bułgaria osiąga niespotykane dotąd tempo - powiedział Papperger cytowany przez agencję Reutera.
Nowoczesna fabryka amunicji w Bułgarii. Powstanie 1000 miejsc pracy
Rząd poinformował, że projekt stworzy około 1000 miejsc pracy i przywróci kluczowy element potencjału obronnego Bułgarii. Produkcja obejmie proch strzelniczy, pociski artyleryjskie kal. 155 mm oraz najnowsze modułowe systemy ładowania.
Rheinmetall inwestuje w kilku krajach europejskich, aby zwiększyć swoje moce produkcyjne. Nawiązał też współpracę z innymi firmami zbrojeniowymi, w tym z włoską spółką Leonardo i amerykańską grupą specjalizującą się w budowie odrzutowców Lockheed Martin.
