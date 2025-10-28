Balony nad Litwą od kilku dni paraliżują prace lotniska w Wilnie. W poniedziałek premier Inga Ruginienė poinformowała o zamknięciu granic z Białorusią.



Na pytanie w tej sprawie odpowiedziała podczas konferencji w Sztokholmie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Chciałbym wyrazić swoją pełną solidarność z Litwą w obliczu ciągłego naruszania przestrzeni powietrznej. To prowokacja, zagrożenie hybrydowe, którego nie możemy tolerować. To kolejny dobry argument na rzecz wdrożenia planów gotowości. Wschodnia flanka to okręt flagowy tego planu - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

ZOBACZ: Reakcja na białoruskie prowokacje. Litwa podjęła decyzję w sprawie granicy

Polityk zwróciła uwagę na ścisłą współpracę w zakresie obronności z państwami skandynawskimi w formacie UE-NATO. - Kiedy myślimy o bezpieczeństwie, musimy mówić o skali kontynentu. Współpracujemy bardzo ściśle z NATO. NATO wyznaczyło cel inwestycyjny na poziomie pięciu procent, co oczywiście wymagało działania po stronie Unii Europejskiej, aby mógł on zostać zrealizowany - przekazała polityk.

Ursula von der Leyen: Będziemy razem z Ukrainą tak długo, jak to będzie potrzebne

- Zasadnicza wiadomość dla Rosji jest bardzo jasna: działamy długodystansowo, jesteśmy gotowi pokrywać potrzeby finansowe Ukrainy. Będziemy razem z Ukrainą tak długo, jak to będzie potrzebne - zadeklarowała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

ZOBACZ: Seria incydentów na Litwie. Lotnisko w Wilnie zamknięte

"Bezpieczeństwo polega na wzmacnianiu naszych zdolności obronnych. Ale nie tylko. Polega również na budowaniu naszej niezależności energetycznej. Dostępie do surowców niezbędnych do napędzania naszej gospodarki. Naszym celem jest gotowość – we wszystkich dziedzinach" - podsumowała na X spotkanie w Sztokholmie von der Leyen.

