Maciej Lasek w programie "Debata Gozdyry"
Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl
Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek będzie jednym z gości programu "Debata Gozdyry". Transmisja od godz. 19.50 w Polsat News i Wydarzeniach24.
Maciej Berek w "Debacie Gozdyry"
Pozostałymi gośćmi wtorkowej "Debaty Gozdyry" będą:
- Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
- Dariusz Stefaniuk (PiS)
- Stanisław Bukowiec (PSL)
- Katarzyna Piekarska (KO)
- Łukasz Rzepecki (Konfederacja)
- Dorota Olko (Razem)
- Sebastian Łukaszewicz (PiS)
- Bartosz Romowicz (Polska 2050)
