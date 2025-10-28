Maciej Lasek w programie "Debata Gozdyry"

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek będzie jednym z gości programu "Debata Gozdyry". Transmisja od godz. 19.50 w Polsat News i Wydarzeniach24.

Maciej Lasek w programie "Debata Gozdyry"
Maciej Berek w "Debacie Gozdyry"
Pozostałymi gośćmi wtorkowej "Debaty Gozdyry" będą:

  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
  • Dariusz Stefaniuk (PiS)
  • Stanisław Bukowiec (PSL)
  • Katarzyna Piekarska (KO)
  • Łukasz Rzepecki (Konfederacja)
  • Dorota Olko (Razem)
  • Sebastian Łukaszewicz (PiS)
  • Bartosz Romowicz (Polska 2050)

