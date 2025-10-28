W połowie października książę Andrzej ogłosił, że nie będzie posługiwał się tytułami monarszymi, jednak odpiera wszystkie stawiane przed nim zarzuty związane ze znajomością z nieżyjącym Jeffreyem Epsteinem. Mężczyzna skazany za przestępstwa seksualne został znaleziony martwy w celi w sierpniu 2019 r. W listopadzie 2019 r. książę Andrzej pod naporem oskarżeń zaprzestał pełnienia funkcji publicznych.

"Podtrzymuję swoją decyzję sprzed pięciu lat, by wycofać się z życia publicznego. Za zgodą Jego Królewskiej Mości czujemy, że muszę teraz pójść o krok dalej. W związku z tym nie będę już używał swojego tytułu ani przyznanych mi zaszczytów. Jak już powiedziałem wcześniej, stanowczo zaprzeczam stawianym mi zarzutom" - napisał Andrzej w oświadczeniu.

Oświadczenie spotkało się z krytyką przeciwników monarchii, którzy chcą pociągnąć Andrzeja do odpowiedzialności za możliwe nadużycia wobec Virginii Giuffre. Kobietę poznał z księciem Andrzejem Jeffrey Epstein, miała wówczas 17 lat. W kwietniu tego roku, w wieku 41 lat, Giuffre odebrała sobie życie.

Aktywiści chcą śledztwa w sprawie powiązań rodziny królewskiej z Epsteinem

Teraz z pytaniami o związki z Epsteinem skonfrontowali króla Karola III członkowie antymonarchistycznej grupy Republic. "Jak długo wiedziałeś o Andrzeju i Epsteinie?", "Czy kazałeś policji zatuszować sprawę Andrzeja?", "Czy deputowani powinni mieć prawo do prowadzenia debat na temat rodziny królewskiej w Izbie Gmin?" - słyszymy na nagraniu opublikowanym przez jednego z aktywistów.

👀 BREAKING NEWS: Charles has just been heckled in Lichfield about his complicity in covering up accusations against Andrew. Time to investigate Andrew. Royal Epstein Inquiry NOW. #NotMyKing #AbolishTheMonarchy #Epstein pic.twitter.com/HrxBsT8FIq — Republic (@RepublicStaff) October 27, 2025

"Książę Andrzej jest oskarżony o poważne przestępstwa seksualne i korupcję w sprawowaniu funkcji publicznej. Konieczne jest przeprowadzenie pełnego śledztwa w sprawie członków rodziny królewskiej, ich powiązań z Epsteinem i dwudziestoletniego tuszowania sprawy" - postuluje grupa Republic.

"Czas, aby policja metropolitalna wszczęła dochodzenie w sprawie Andrzej. Czas na królewskie śledztwo w sprawie Epsteina. Czas znieść monarchię" - piszą członkowie organizacji.

Karol III nie odpowiedział na pytania. Działalność aktywistów została negatywnie przyjęta przez innych uczestników wydarzenia. "Zamknij się!" - próbowała przekrzyczeć pytania aktywistów jedna z kobiet zgromadzonych pod katedrą w Lichfield.

