Samolot leciał z Diani do Kichwa Tembo - obie kenijskie miejscowości to popularne kurorty wypoczynkowe.

Kenia. Katastrofa samolotu z 12 osobami na pokładzie

Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował w sprawie oświadczenie, które ukazało się w mediach społecznościowych.

"Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdza, że samolot o numerze rejestracyjnym 5Y-CCA, lecący z Diani do Kichwa Tembo, rozbił się o godzinie 05:30 czasu UTC (06:30 czasu polskiego - przyp.red)" - napisano w komunikacie.

Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) wishes to confirm that an aircraft registration number 5Y-CCA, on its way from Diani to Kichwa Tembo crashed at 0530Z. pic.twitter.com/GXBIe9TP1V — Kenya Civil Aviation Authority (@CAA_Kenya) October 28, 2025

Kenijski portal kenyans.co.ke poinformował, że wypadku prawdopodobnie nikt nie przeżył. Świadczą też o tym zdjęcia i nagrania pojawiające się w sieci, które pokazują całkowicie zniszczoną maszynę.

Według lokalnych mediów pasażerami samolotu byli zagraniczni turyści, a prawdopodobną przyczyną - słaba widoczność, spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi.

