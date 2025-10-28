Katastrofa lotnicza w Kenii. Media: na pokładzie zagraniczni turyści
We wtorek rano w Kwale doszło do wypadku lotniczego - poinformował Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Na pokładzie maszyny znajdowało się 12 osób. Według lokalnych mediów to piloci i zagraniczni turyści. Nieoficjalne doniesienia mówią, że nikt nie przeżył katastrofy.
Samolot leciał z Diani do Kichwa Tembo - obie kenijskie miejscowości to popularne kurorty wypoczynkowe.
Kenia. Katastrofa samolotu z 12 osobami na pokładzie
Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował w sprawie oświadczenie, które ukazało się w mediach społecznościowych.
"Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdza, że samolot o numerze rejestracyjnym 5Y-CCA, lecący z Diani do Kichwa Tembo, rozbił się o godzinie 05:30 czasu UTC (06:30 czasu polskiego - przyp.red)" - napisano w komunikacie.
Kenijski portal kenyans.co.ke poinformował, że wypadku prawdopodobnie nikt nie przeżył. Świadczą też o tym zdjęcia i nagrania pojawiające się w sieci, które pokazują całkowicie zniszczoną maszynę.
Według lokalnych mediów pasażerami samolotu byli zagraniczni turyści, a prawdopodobną przyczyną - słaba widoczność, spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi.
