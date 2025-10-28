Strzelnica obok wsi. Cierpią zwierzęta i ludzie

W Mielenku Gryfińskim pod Szczecinem od ponad roku trwa konflikt między hodowcą krów a Bractwem Kurkowym z Gryfina, które obok gospodarstwa rolnika otworzyło strzelnicę plenerową. Znajduje się ona zaledwie 100 metrów od pastwiska, gdzie wypasane jest bydło.

- Moje życie kręci się wokół strzelnicy. Pastwisko przylega do niej, zwierzęta się płoszą, uciekają. Zaczynamy ponosić namacalne koszty w postaci straty cielaków. Ostatnia sobota, godzina 13:00, dostaję informację od sołtysowej, że będą strzelać od 15:00. Muszę się przygotowywać, że stado będzie biegło tutaj z pastwiska. Trzeba sprawdzić czy wszystkie cielaki wróciły – opowiada Jacek Buszta.

Skarżą się na uciążliwość strzelnicy. "Na ogół strzelanie trwa 4-5 godzin, ciągle"

Mężczyzna hoduje krowy mięsne. Ma ich 220. Dba o zwierzęta tym bardziej, że tylko jeden jego buchaj wart jest 6 tysięcy euro. A kiedy krowy słyszą kanonadę wystrzałów, wpadają w panikę. Pędem uciekają przed siebie. Bywa, że wpadają do sadzawek.

- Na ogół strzelanie trwa 4-5 godzin, ciągle. Pomimo że to stado mięsne, ono też produkuje mleko dla swoich cielaków. Jeżeli jest stres, przekłada się to na mniejszą produkcję mleka. Tak samo jest u krów mlecznych - mówi Jacek Buszta.

- Jestem bardzo zawiedziona, że nie mieliśmy żadnych konsultacji społecznych. Dowiedziałam się o strzelnicy w momencie, kiedy była otwierana. To jest wieś hodowlana, dlatego dziwi mnie, że nikt nie zapytał. To jest niepojęte - zaznacza Wioletta Grochalska, sołtys Mielenka Gryfińskiego.

Właściciele strzelnicy nie mają sobie nic do zarzucenia.

Marek Woś, prezes Bractwa Kurkowego Gryf w Gryfinie, przekonuje, że wybrano najlepsze miejsce na strzelnicę.

Prezes: Jest zlokalizowane w środku lasu.

Reporter: Na początku lasu.

Prezes: Ale z trzech stron jest drzewostan. Kilkukrotnie badaliśmy natężenie hałasu i nigdzie nie są normy przekroczone.

Reporter: Ale jest problem.

Prezes: Jest, oprócz tego pana hodowcy uciążliwość zgłaszają hodowcy koni.

Reporter: Jak rozwiązać problem?

Prezes: To, co mogliśmy już zrobiliśmy, wygłuszyliśmy stanowiska strzeleckie, to jedyny sposób, chcemy też zdobyć środki na dźwiękochłonne płyty, ekrany.

Pan Jacek od roku próbuje rozwiązać problem, ale rozmowy z Bractwem kończą się fiaskiem. Jego sąsiedzi i inni rolnicy protestują przeciwko hałasowi ze strzelnicy. Na dodatek staje się ona także składowiskiem złomu i starych opon.

- Posiadamy krowy, posiadamy konie w naszej hodowli. Denerwuje mnie, że ktoś się bawi i zakłóca mój spokój. A zwierzęta mają bardziej czuły słuch. Najgorsze są hałasy nagłe i niespodziewane. Moje zwierzęta są niebezpieczne dla siebie i dla nas. Gdy zaczyna się strzelanie, kiedy wpadną w furię, biegają na oślep - zauważa Jacek Wasik, hodowca koni i krów.

- Kiedy odbywają się strzelania, ciężko posiedzieć na podwórku, kawę wypić. Jest huk, nieregularne strzały, podrywa człowieka, psy zaczynają wyć. Racje społeczne należy wyważać. Z jednej strony mamy Bractwo Kurkowe a z drugiej strony wieś, dwustu ludzi we wsi, którzy z tego powodu cierpią. To jest społecznie nieakceptowane, to nie fair, że kilku panów, którzy chcą sobie postrzelać, terroryzuje wieś - uważa Piotr Kielak, okoliczny mieszkaniec.

- Człowiek nie może własnych myśli pozbierać, strzały są seriami. Nawet z armatek strzelali różnych. Huki. Kury nie chcą wychodzić na podwórko podczas strzałów - mówi Sławomir Olek, sąsiad pana Jacka.

"Uznaliśmy, że interes mieszkańców jest ważniejszy"

Ustaliliśmy, że wcześniej to samo Bractwo Kurkowe korzystało z innej strzelnicy w sąsiedniej gminie Widuchowa. Tamtejszy wójt doprowadził do zakazu jej użytkowania.

- Działalność strzelnicy w Widuchowej budziła niepokoje u mieszkańców. Miało to związek z uciążliwością akustyczną ponad miarę. Uznaliśmy, że interes mieszkańców jest ważniejszy. Bractwo musiało szukać innej strzelnicy i znalazło w Mielenku - tłumaczy Paweł Wróbel, wójt gminy Widuchowa.

- Wydzierżawiliśmy tę działkę od Lasów Państwowych na 20 lat. Płacimy 7 tysięcy złotych rocznie za grunt. Uważamy, że to idealne miejsce, nie mamy możliwości tego zmienić, jest legalna - podkreśla Marek Woś, prezes Bractwa Kurkowego.

Inne światło rzuca na sprawę prawnik Aleksander Bolko: - Nie wszystko, co opisane w prawie, będzie zgodne z zasadami współżycia społecznego, ze zdrowym rozsądkiem. Tego się nie da zapisać w przepisach. Nie ma wątpliwości, że ludzie mają rację, mają prawo do spokojnego życia bez hałasu i stresu. Jeżeli to strefa rolnicza, to organizator powinien pomyśleć, że w tym miejscu nie powinien się znaleźć. Zabrakło logiki i przyzwoitości.

Tomasz Różak prowadzi agroturystyczne gospodarstwo rybackie w odrestaurowanym młynie. On także narzeka na strzelnicę. Podkreśla, że traci klientów.

- W sezonie letnim mamy dużo gości z miasta, którzy przyjeżdżają tu szukać natury, ciszy, spokoju, a zza miedzy niosą się strzały. Ludzie tutaj przyjeżdżają słuchać szumu rzeki, śpiewu ptaków i jest problem - wskazuje.

Agata Diakowska jest hodowcą koni. Zwraca uwagę na los zwierząt.

- Takie wystrzały są nieprzewidywalne, a hałas impulsowy może powodować spłoszenie. W efekcie może dochodzić do uszkodzenia ciała, konie mogą przerwać ogrodzenie, wyjść na zewnątrz, to stwarzają zagrożenie dla osób przypadkowych. Przykładowo, gdybym jechała konno w okolicy strzelnicy i nagle rozpoczęłyby się wystrzały, koń może mnie ponieść, zrzucić - mówi.

Weterynarz: Krowy mogą nabawić się kontuzji kończyn, łącznie ze złamaniami

- Wystrzał może powodować duży stres u krów. Jedna waży między 700 a 900 kg, więc np. 100 krów rozpędzonych do ponad 30 km/h może spowodować olbrzymie straty. Mogą nabawić się kontuzji kończyn, łącznie ze złamaniami. Do tego nagły skok adrenaliny może powodować bezpłodność - wylicza lekarz weterynarii Marek Zenkner.

Co na to władze miasta i gminy Gryfino? Kontrowersje wyjaśniamy z wiceburmistrzem Tomaszem Milerem.

- Czy to prawda, że burmistrz korzysta z tej strzelnicy?

- Była raz, ale jak się okazało, że jest to konfliktowe, zawiesiła tam działania do czasu zakończenia konfliktu.

- Na stronie Bractwa Kurkowego jedna z pierwszych informacji jest o zawodach o "Puchar Burmistrza Gryfina".

- Jest to sytuacja, w której samowolnie tak nazwano zawody, sytuacja niedopuszczalna.

Po naszej rozmowie z wiceburmistrzem, na stronie internetowej Bractwa Kurkowego, pojawił się tajemniczy wpis: "Informujemy, że zawody o Puchar Burmistrza Gryfina nie były związane z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino, nie były wsparte żadną pomocą ze środków gminy ani prywatnie przez jej władze".

- Bezsilność jest totalna. Dlaczego burmistrz, wiedząc od roku, że mieszkańcy mają problem ze strzelnicą, nie zrobił nic? Jedynie, co robił to kierował mnie na drogę sądową - podsumowuje Jacek Buszta.

Całość materiału dostępna w serwisie "Interwencja".

