Huragan Melissa, którego średnia prędkość w ścianie oka przekracza 250 km/h, a porywy wiatru dochodzą nawet do 300 km/h, uderza w Karaiby, zagrażając życiu i mieniu mieszkańców regionu.

Eksperci podkreślają, że do powstania tak silnego huraganu musi dojść do spełnienia specyficznych warunków meteorologicznych.

- Temperatury wód oceanicznych lub morskich muszą przekraczać 26,5 stopnia Celsjusza, a w środkowej troposferze powinna znajdować się wysoka zawartość pary wodnej. Ważne jest również, aby nie występowało silne ścinanie pionowe wiatru, co pozwala systemowi niskiego ciśnienia rozwijać się do bardzo wysokiej intensywności - tłumaczył na antenie Polsat News Piotr Szuster, łowca burz z IMGW.

Szuster dodał, że rozwój huraganu wymaga również obecności siły Coriolisa, która wprawia powietrze w ruch obrotowy oraz stromej pionowej zmiany temperatury w atmosferze.

- To pozwala na powstawanie burz tropikalnych, później depresji tropikalnych, a w przypadku osiągnięcia prędkości wiatru powyżej 119 km/h - huraganu. Gdy woda i atmosfera zgromadzą odpowiednią ilość energii, zjawisko może się gwałtownie intensyfikować - podkreśla.

Huragan Melissa uderzy na Kubie i Jamajce. Polskie MSZ apeluje

Ekspert podkreślił, że zagrożenie związane z huraganem jest ogromne. Meteorolodzy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem, wysokimi falami, które mogą osiągać nawet cztery metry, oraz intensywnymi opadami deszczu, punktowo przekraczającymi 100 centymetrów.

- Huragan oddziałuje obecnie na Jamajkę, jutro uderzy w Kubę, a następnie przemieści się na północny-wschód, w stronę Oceanu Atlantyckiego. Intensywność zjawiska utrzyma się przez kilka najbliższych dni, a układ niskiego ciśnienia pozostanie aktywny co najmniej do soboty - przekazał.

Polskie MSZ apeluje do obywateli przebywających na Karaibach o zachowanie szczególnej ostrożności. Na Jamajce obecnie zarejestrowanych jest 10 Polaków oraz jeden rezydent, natomiast na Kubie - 13.

- Prosimy o rejestrację w systemie Odyseusz i ścisłe stosowanie się do zaleceń lokalnych służb. W miarę możliwości należy przenieść się w wyższe partie terenu - mówił Maciej Wewiór, rzecznik MSZ. Zaznaczył jednak, że liczba Polaków poza systemem może być większa. Szacuje się, że w sezonie na Jamajce przebywa około 100 obywateli Polski miesięcznie, a na Kubie - jeszcze więcej.

Nasze placówki od kilku dni ostrzegają przed huraganem Melissa. Za kilka godzin uderzy w Jamajkę, a potem w Kubę.

Więc przyłączam się - przypominam i apeluję: stosujcie zasadę 1-2-3: Myśl, działaj, wracaj - SOS

S - Szczególna ostrożność

S - Szczególna ostrożność

O - Obserwuj i stosuj się do zaleceń… pic.twitter.com/443pQaX6F4 — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) October 28, 2025

