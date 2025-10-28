Premier Donald Tusk tłumaczył, że decyzja o ponownym otwarciu dwóch przejść granicznych podyktowana jest troską o mieszkańców terenów przygranicznych i biznes, który zmaga się z trudnościami po zablokowaniu dróg łączących oba państwa.

Szef rządu przekazał, że jeśli chodzi o Bobrowniki "nie ma logistycznych" problemów w otwarciu przejścia granicznego. W Kuźnicach przejście zostanie otwarte tylko dla aut o masie całkowitej do 3,5 tony z powodu trwającego remontu nawierzchni.

ZOBACZ: Kontrole na granicach dłużej. Rząd wskazuje nowy szlak migrantów

- Jeśli chodzi o Połowce (przejście graniczne Połowce-Pieszczatka - red.), tak długo, jak mamy tam wojskowy camp, nie możemy o tym mówić - wyjaśnił Tusk.

Białoruskie prowokacje na granicy z Litwą

Premier przypomniał, że na zamknięcie granicy z Białorusią zdecydowali się niedawno Litwini. Wilno zdecydowało się na ten krok z powodu prowokacji, za którymi stoi reżim Aleksandra Łukaszenki.

- Poprosiłem różne resorty, żeby przygotowano tę decyzję, by to było możliwe jeszcze w tym tygodniu. Ale mamy problem na granicy litewsko-białoruskiej. Ze względu na powtarzające się prowokacje balonowe i nie tylko, ze strony Białorusi i Rosji - wyjaśnił Tusk.

ZOBACZ: Białoruś wprowadziła ograniczenia dla polskich kierowców. Tylko jedno przejście graniczne działa

- Litwini kilkadziesiąt godzin temu zamknęli swoje jedyne przejście graniczne z Białorusią. Więc czekają mnie intensywne rozmowy z Litwinami, żeby ich nie zaskoczyć. Musimy prowadzić spójną politykę, jeśli chodzi o naszych sąsiadów. Jeśli mówimy, że możemy otworzyć te przejścia, to dlatego, że granica jest dziś zabezpieczona tak dobrze, jak nigdy wcześniej - powiedział lider obozu rządowego.

Tusk: Granice zostaną otwarte "na próbę"

Szef rządu wyjaśnił, że w związku z tymi incydentami, dwa przejścia graniczne zostaną otwarte "na próbę". Dodał, że liczy na "zdrowy rozsądek" strony białoruskiej.

- Jeśli z jakiegoś powodu okaże się, że trzeba zamknąć granicę, to nie będę się wahał ani chwili. Ale mam nadzieję, że wszyscy, po obu stronach granicy, rozumieją, że te przejścia mogą służyć zwykłym ludziom i polityka nie powinna za każdym razem w sposób brutalny ingerować w życie ludzi mieszkających blisko granicy - podsumował polityk.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni