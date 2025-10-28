"Po konsultacjach w sprawie bezpieczeństwa premier Netanjahu nakazał wojsku natychmiastowe przeprowadzenie potężnych ataków w Strefie Gazy" - poinformowała na platformie X Kancelaria Premiera Izraela.

Zachodni Brzeg. Nalot Izraela

We wtorek izraelska policja poinformowała, że snajperzy jednostki antyterrorystycznej Jamam zastrzelili bojowników, którzy wyszli z jaskini we wsi Kafr Kud w okolicach Dżeninu na północy okupowanego Zachodniego Brzegu.

Według policji Palestyńczycy należeli do grupy, która planowała przeprowadzenie ataku terrorystycznego. W operacji uczestniczyła służba bezpieczeństwa Szin Bet i wojsko.

Po tych działaniach izraelskie lotnictwo przeprowadziło nalot wymierzony w jaskinię - dodała policja.

Izraelskie siły zbrojne i służby bezpieczeństwa od wielu miesięcy prowadzą intensywne działania na Zachodnim Brzegu, zaznaczając, że walczą z odradzającym się tam terroryzmem, w tym grupami sponsorowanymi przez Iran. Są to jednak głównie operacje lądowe, naloty lotnicze zdarzają się rzadko.

Napięcie na targanym już wcześniej przemocą Zachodnim Brzegu wzrosło po wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 r. Zintensyfikowały się izraelskie naloty na palestyńskie bojówki, a także napaści żydowskich osadników na palestyńskie wsie, jak również zamachy organizowane przez Palestyńczyków.

Od października 2023 r. na Zachodnim Brzegu zginęło blisko tysiąc Palestyńczyków i kilkudziesięciu Izraelczyków. Wśród ofiar palestyńskich byli zarówno uzbrojeni członkowie grup terrorystycznych, jak i młodzi ludzie rzucający w izraelskich żołnierzy kamieniami oraz przypadkowi przechodnie.

Bliski Wschód. Umowa rozejmowa między Izraelem a Hamasem

Zgodnie z umową rozejmową wojska izraelskie wycofały się na tzw. żółtą linię i kontrolują obecnie około połowy terytorium Strefy Gazy. Strona palestyńska niemal codziennie informuje o śmiertelnych atakach. Armia odpowiada, że osoby te zbliżały się do izraelskich pozycji i stanowiły zagrożenie.

Zgodnie z pierwszą fazą rozejmu Hamas miał do 13 października wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. Jak dotąd nie przeekazał wszystkich ciał. Według porozumienia za zwłoki każdego porwanego Izrael miał przekazać szczątki 15 zabitych Palestyńczyków.

W ramach pierwszego etapu umowy wynegocjowanej z udziałem USA i państw arabskich Hamas wypuścił też 13 października 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2000 zatrzymanych Palestyńczyków.

Opóźnienie w wydawaniu ciał zakładników jest źródłem napięć wokół porozumienia. Władze Izraela oskarżają grupę, że nie przekazuje kolejnych zwłok, chociaż zna ich lokalizację. Hamas deklaruje, że chce zwrócić szczątki, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

