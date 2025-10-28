Prokurator Adamska-Okońska zaznaczyła, że dane o liczbie pokrzywdzonych i wysokości szkód pochodzą z banku Santander, który ustalił to na podstawie własnych działań.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy w poniedziałek wszczęła zbiorcze śledztwo dotyczące kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych klientów banku Santander, a jego prowadzenie powierzyła bydgoskiemu zarządowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z ustaleń prokuratury wynika, że wypłat dokonywano z bankomatów w różnych częściach kraju, ale głównie w województwie wielkopolskim i w kujawsko-pomorskim.

Masowe kradzieże z kont banku Santander. Śledczy o metodzie przestępców

- Wszystko wskazuje na to, że atak na klientów banku Santander to tzw. skimming, czyli sczytanie danych z kart płatniczych i wykorzystanie ich do nieuprawnionych wypłat pieniędzy z bankom - poinformował w poniedziałek rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości kom. Marcin Zagórski.

Tego samego dnia o skimmingu jako najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniu nieautoryzowanych wypłat mówiła rzecznik bydgoskiej policji.

- Mogło dojść do skimmingu, a więc zamontowania nakładek, kamer. Będziemy ustalać, kiedy sprawcy tego dokonali, natomiast wiemy, że wykorzystano sczytane dane i dopiero teraz klienci zauważyli, że pieniędzy nie ma na kontach, choć nie dokonywali wypłat - powiedziała mł. insp. Monika Chlebicz.

Przestępcy sczytują dane z kart. Policja wyjaśnia, jak się bronić

Aby ograniczyć ryzyko kradzieży danych kart płatniczych, policja zaleca unikanie wypłat w bankomatach znajdujących się na uboczu.

- Należy wybierać bankomaty w miejscach, które są szczególnie bezpieczne, gdzie mamy większą liczbę osób. Jeżeli ktoś coś przy bankomacie majstruje, zachowuje się w sposób dziwny, to na pewno zwróciłoby to uwagę innych osób. A co możemy zrobić sami? Na pewno możemy zakrywać dłonią PIN, kiedy wprowadzamy ten numer na klawiaturze. To powinno nam wejść w nawyk - mówiła na antenie Polsat News rzecznik KWP w Bydgoszczy.

- Jeśli zachodzą podejrzenia, że doszło do kradzieży, należy poinformować bank i policję - Dobrze jest posiadać numer rachunku bankowego, którego dotyczyć będzie zgłoszenie i o ile jest to możliwe również wydrukowaną historię transakcji z tą transakcją, która budzi nasze wątpliwości lub co do której jesteśmy przekonani, że nie była to wypłata, której sami dokonywaliśmy. To podstawowe dane na początek, które będą potrzebne w momencie składania zawiadomienia o przestępstwie - wyjaśniła mł. insp. Chlebicz.

