Zełenski spotkał się z producentami broni. Zapowiedział rozszerzenie ataków na Rosję

"Głównym tematem były nasze możliwości prowadzenia dalekosiężnych akcji przeciwko Rosji - poinformował prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych po zakończeniu spotkania.

ZOBACZ: Tomahawki dla Ukrainy. Putin grozi "przygniatającą" odpowiedzią

"Przeanalizowaliśmy skuteczność naszych uderzeń dalekiego zasięgu w określonym okresie oraz osiągnięte rezultaty. Rosyjski sektor rafinacji ropy już płaci odczuwalną cenę za wojnę i zapłaci jeszcze większą" - przekazał.

Jak dodał, podczas narady "wyznaczono zadania dotyczące rozszerzenia geograficznego zasięgu stosowania naszej broni dalekiego zasięgu".

Długoterminowe kontrakty na broń

Wołodymyr Zełenski poinformował, że władze w Kijowie pracują z producentami broni nad długoterminowymi kontraktami. "Okres trzyletni pozwala producentom lepiej planować wykorzystanie niezbędnych zasobów i zwiększać skalę dostaw dla wojska. Liczba takich zawartych kontraktów będzie większa" - zaznaczył.

ZOBACZ: "Kończą mu się pieniądze, wojska i pomysły". Szef NATO o Putinie

Ukraiński prezydent poinformował również, że wysłuchał raportów na temat rosyjskich ataków na infrastrukturę i obiekty energetyczne.

Przekazał, że o ich obronie rozmawia z partnerami zagranicznymi. "Niezbędne systemy są dostępne u partnerów i ważne jest, by ukraińska dyplomacja aktywniej przygotowywała odpowiednie decyzje" - oświadczył Zełenski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni