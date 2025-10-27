Zełenski spotkał się z producentami broni. Zapowiedział rozszerzenie ataków na Rosję

- Ukraina rozszerzy zasięg geograficzny ataków na cele w głębi Rosji z zastosowaniem własnej broni dalekiego zasięgu - zadeklarował w poniedziałek Wołodymyr Zełenski po zakończeniu narady sztabowej. W spotkaniu z udziałem kierownictwa politycznego i dowództwa wojskowego wzięli udział również producenci broni.

Efrem Lukatsky/AP
Ukraina planuje rozszerzenie ataków. "Ściśle współpracujemy z producentami"
"Głównym tematem były nasze możliwości prowadzenia dalekosiężnych akcji przeciwko Rosji - poinformował prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych po zakończeniu spotkania.

 

ZOBACZ: Tomahawki dla Ukrainy. Putin grozi "przygniatającą" odpowiedzią

 

"Przeanalizowaliśmy skuteczność naszych uderzeń dalekiego zasięgu w określonym okresie oraz osiągnięte rezultaty. Rosyjski sektor rafinacji ropy już płaci odczuwalną cenę za wojnę i zapłaci jeszcze większą" - przekazał.

 

Jak dodał, podczas narady "wyznaczono zadania dotyczące rozszerzenia geograficznego zasięgu stosowania naszej broni dalekiego zasięgu".

Długoterminowe kontrakty na broń

Wołodymyr Zełenski poinformował, że władze w Kijowie pracują z producentami broni nad długoterminowymi kontraktami. "Okres trzyletni pozwala producentom lepiej planować wykorzystanie niezbędnych zasobów i zwiększać skalę dostaw dla wojska. Liczba takich zawartych kontraktów będzie większa" - zaznaczył.

 

ZOBACZ: "Kończą mu się pieniądze, wojska i pomysły". Szef NATO o Putinie

 

Ukraiński prezydent poinformował również, że wysłuchał raportów na temat rosyjskich ataków na infrastrukturę i obiekty energetyczne.

 

Przekazał, że o ich obronie rozmawia z partnerami zagranicznymi. "Niezbędne systemy są dostępne u partnerów i ważne jest, by ukraińska dyplomacja aktywniej przygotowywała odpowiednie decyzje" - oświadczył Zełenski.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
