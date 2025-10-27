Zapytali Polaków o relacje Nawrockiego z Zełenskim. Nowy sondaż

Karol Nawrocki jest kolejnym polskim prezydentem, który, prowadząc rozmowy w sprawie Ukrainy, ma sposobność kontaktować się z Wołodymyrem Zełenskim.

W sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano, jak Polacy zapatrują się na współpracę liderów.

Współpraca Nawrockiego i Zełenskiego. Większość nie ma nadziei

"Czy Pana/Pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki nawiąże dobre relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim?" - brzmiało pytanie, na które w dniach 10-13 października odpowiedziało tysiąc osób.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 0,1 proc. badanych, a 27,3 proc. respondentów oceniło, że Nawrocki "raczej" nawiąże dobre relacje z ukraińskim liderem. Łącznie 27,4 proc. zapytanych Polaków wyraziło nadzieję na poprawę stosunków.

Z kolei 47 proc. ankietowanych uważa, że "raczej nie nastąpi" poprawa na linii Warszawa - Kijów, a kolejne 9,3 proc. twierdzi tak zdecydowanie. W sumie daje to 56,3 proc. Polaków, którzy mają negatywne wizje współpracy prezydentów.

Pozostałych 16,3 proc nie potrafiło opowiedzieć się po żadnej ze stron. Oznacza to, że niemal co szósty zapytany wybrał opcję "nie wiem/nie mam zdania".

Różnice w sondażu w zależności od preferencji politycznych

Według podziału na preferencje polityczne widać pewne różnice między poszczególnymi grupami. Wśród wyborców koalicji rządzącej (m.in. KO i Trzeciej Drogi) w szanse na powodzenie budowania lepszych relacji widzi 22. proc. osób, a 61 proc. odrzuca taki scenariusz. Pozostałych 17 proc. nie ma zdania.

Natomiast 36 proc. wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) patrzy na ten cel z optymizmem, podczas gdy 50 proc. jest sceptycznych. Odpowiedź "nie mam zdania" wybrało 14 proc. osób.

Prezydent Karol Nawrocki prawie od początku swojej kadencji podkreślał konieczność rozliczenia wspólnych wątków z przeszłości Polski i Ukrainy. Ważną kwestią budowania relacji Warszawy z Kijowem stały się więc uwarunkowania historyczne. Mimo zaproszenia ze strony Ukrainy, prezydent Nawrocki dotąd nie zjawił się tam z oficjalną delegacją.

