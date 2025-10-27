Bogdan Rymanowski zapytał swojego gościa o kwestię dwóch obywateli Ukrainy zatrzymanych w Katowicach. Para miała wykonywać zadania na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Siemoniak wyjaśnił, że misja zatrzymanych polegała na "rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej, wojskowej, instalowaniu tam kamerek i aparatów fotograficznych".

- Od kilku tygodni mamy wzmożenie tego typu działań. One służą przygotowaniu aktów dywersji. Smutną prawidłowością jest to, że wynajmowani do tego są najczęściej obywatele Ukrainy - wyjaśnił koordynator służb specjalnych.

Apel ministra do Ukraińców. "Żeby nie dali się nabrać"

Siemoniak wyjaśnił, że profil potencjalnych szpiegów jest bardzo różny. Czasami są to osoby ze środowisk przestępczych, a czasem ludzie chcący zarobić łatwe pieniądze.

Minister w programie "Gość Wydarzeń" wystosował apel do wszystkich, w szczególności do obywateli Ukrainy, żeby dobrze się zastanowili przed podjęciem tego typu działań.

- Apeluję do obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, żeby nie dawali się nabierać na te kilka tysięcy euro do tego rodzaju działań, nasze służby są skuteczne. Po co spędzać lata w więzieniu? Po co służyć Rosji, która napadła na Ukrainę? - powiedział wiceszef KO.

Siemoniak o dywersantach. "To już nie jest szpiegostwo w starym stylu"

Rymanowski zapytał swojego gościa o sposób rekrutacji takich szpiegów. Minister powiedział, że do werbunku najczęściej dochodzi za pomocą internetowych komunikatorów.

- Służą do tego komunikatory internetowe. To już nie jest szpiegostwo w starym stylu, że spotyka się rezydent nocą i przekazuje jakieś informacje. To jest wykorzystanie internetu, co podnosi poprzeczkę dla naszych służb - wyjaśnił Tomasz Siemoniak.

Dodał, że polskie służby nazywają tego typu szpiegów "agentami jednorazowymi". Nie przechodzą one specjalnych szkoleń, nie mają kontaktu z ważniejszymi funkcjonariuszami służb obcego wywiadu, a w razie wpadki ich mocodawcy się nimi nie interesują.

Szpiegowali dla obcego wywiadu. Dwóch Ukraińców w areszcie

Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwoje Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu.

Zatrzymani to kobieta i mężczyzna w wieku 32 i 34 lat - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Para miała od co najmniej 2023 roku realizować zadania zlecane przez służby rosyjskie.

Jak poinformował rzecznik, ich działania obejmowały między innymi rozpoznawanie potencjału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz montaż urządzeń służących do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej i wojskowej, w tym obiektów transportowych, wykorzystywanych do wsparcia logistycznego i militarnego dla Ukrainy.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

