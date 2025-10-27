Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem w programie będzie gen. Andrzej Bartkowiak - były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałe wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni