Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"
Bogdan Rymanowski w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" porozmawia z koordynatorem służb specjalnych, ministrem Tomaszem Siemoniakiem (KO). Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Minister Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem w programie będzie gen. Andrzej Bartkowiak - były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
Pozostałe wydania "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
