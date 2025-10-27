"Śmigłowiec MH-60R Sea Hawk Marynarki Wojennej USA, przydzielony do 73. Dywizjonu Uderzeniowo-Śmigłowcowego (HSM) Battle Cats rozbił się na wodach Morza Południowochińskiego podczas wykonywania rutynowych operacji" - poinformowało dowództwo.

Do incydentu doszło ok. godziny 7 czasu polskiego, helikopter stacjonował na lotniskowcu USS Nimitz nieopodal wybrzeży Singapuru i Malezji.

ZOBACZ: Nowy plan Pekinu i Moskwy. "Chcą stawić czoła Zachodowi"

Pół godziny później doszło do kolejnego niebezpiecznego incydentu. "Myśliwiec F/A-18F Super Hornet przydzielony do eskadry Strike Fighter Squadron (VFA) 22 Fighting Redcocks również spadł do wód Morza Południowochińskiego podczas wykonywania rutynowych operacji z lotniskowca Nimitz" - przekazało dowództwo. Samolot także operował z USS Nimitz.

Donald Trump o incydentach na Morzu Południowochińskim: Bardzo nietypowe

Życiu trzyosobowej załodze śmigłowca, jak i dwójce pilotów myśliwca, którzy musieli katapultować się z pokładu F/A-18F, nic nie zagraża. "Cały personel jest już bezpieczny i jest w stanie stabilnym. Przyczyny obu incydentów są obecnie badane" - poinformowali wojskowi.

ZOBACZ: Nowe porozumienie w sprawie konfliktu w Azji. Trump: Wszyscy byli zdumieni

Do wypadków odniósł się prezydent Donald Trump. W komentarzu dla CNN nazwał incydenty "bardzo nietypowymi". - Uważają, że to może być złe paliwo. Sprawdzimy to. Nie mamy nic do ukrycia - powiedział prezydent.

Lotniskowiec USS Nimitz w marcu wyruszył na wody Bliskiego Wschodu po tym, jak Huti, powiązana z Iranem organizacja uznawana przez USA za terrorystyczną, rozpoczęła ataki na statki handlowe. 17 października okręt wpłynął na Morze Południowochińskie, skąd ma wrócić do Stanów Zjednoczonych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni