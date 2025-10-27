"Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej" - napisał w mediach społecznościowych Dobrzyński.

Akcja służb w Katowicach. Ukraińcy zatrzymani

Jak poinformowała w komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do zatrzymań doszło 14 października, a przy zatrzymanych zabezpieczono liczne środki łączności.

"Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy. Śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 § 3 kk nadzoruje Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie" - dodał rzecznik ministra.

15 października obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

