Służby zatrzymały dwoje Ukraińców. Mieli szpiegować m.in. wojsko

Polska

32-letni Ukrainiec i 34-letnia Ukrainka zostali zatrzymani w Katowicach dzięki wspólnym działaniom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego - poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Oboje spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Służby zatrzymały dwoje Ukraińców. Mieli szpiegować m.in. wojsko
ABW
ABW przekazała szczegóły zatrzymania / zdj. ilustracyjne
"Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające między innymi na rozpoznawaniu potencjału militarnego RP i montażu urządzeń do skrytego monitoringu infrastruktury krytycznej" - napisał w mediach społecznościowych Dobrzyński.

Akcja służb w Katowicach. Ukraińcy zatrzymani

Jak poinformowała w komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do zatrzymań doszło 14 października, a przy zatrzymanych zabezpieczono liczne środki łączności.

 

"Zbierane przez nich informacje dotyczyły żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terytorium Polski, w tym infrastruktury transportowej służącej wsparciu logistycznemu i militarnemu dla walczącej Ukrainy. Śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 130 § 3 kk nadzoruje Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Decyzją sądu podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie" - dodał rzecznik ministra.

 

 

 

15 października obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie

 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
ABWAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGOJACEK DOBRZYŃSKIPOLSKASKWSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

