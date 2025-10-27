W komunikacie czytamy, że "zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa złożyła spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.".

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających wszczęła śledztwo w sprawie (...) z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych - pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Warszawa" - przekazał w komunikacie Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Rusza śledztwo ws. sprzedaży działki pod CPK

W oświadczeniu czytamy, że urzędnicy mieli celowo doprowadzić do sprzedaży atrakcyjnego terenu osobie fizycznej.

"Nieruchomość, jako mająca charakter strategiczny dla inwestycji CPK, zamiast zostać przekazana na rzecz spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. została sprzedana w dniu 1 grudnia 2023 r. osobie fizycznej" - poinformował prokurator.

"Zdaniem zawiadamiającego m.in. osoby działające w imieniu KOWR Oddział Terenowy Warszawa wprowadziły władze spółki Centralny Port Komunikacyjny w błąd co do charakteru prawnego nieruchomości stanowiącego dawny majątek Zabłotnia, tj. podnosząc, że nieruchomość objęta jest roszczeniami, które miały uniemożliwiać przejęcie nieruchomości przez Centralny Port Komunikacyjny" - dodał śledczy.

Afera wokół sprzedaży ziemi pod CPK. Dwóch posłów PiS zawieszonych

Posłowie PiS Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członków partii do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.

Decyzja PiS została podjęta po tym, jak w sieci ukazał się artykuł WP, w którym informowano, że pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kierowane wówczas przed Telusa), wyraziło zgodę na sprzedaż 160 ha należącej do państwa ziemi wiceprezesowi prywatnej firmy z branży spożywczej Dawtona.

Przypomnijmy, że działka przed transakcją należała do KOWR miała być kluczowym terenem dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stało się to pomimo prób powstrzymania transakcji przez władze CPK. Dziennikarze informowali, że opiewała ona na 22,8 mln zł. Wskazali też, że wkrótce działka może być warta nawet 400 mln zł.

