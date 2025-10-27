Śmierć na biwaku. Nie żyje 30-letni policjant ze Śląska

Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Nowa Biała, nieopodal rezerwatu przyrody Przełom Białki. 30-latek wraz ze swoimi towarzyszami spędzał czas, biwakując. Jeszcze w sobotę nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii.

Zgon na biwaku. Nie żyje 30-letni policjant

Mężczyzna miał w pewnym momencie pójść do swojego namiotu. W niedzielę nad ranem jego towarzysze odnaleźli go w środku, nieprzytomnego. Nie wykazywał żadnych oznak życia.

Znajomi 30-latka powiadomili służby. Na miejsce udali się ratownicy i policja. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. - Ciało zostało zabezpieczone do sekcji celem ustalenia przyczyn śmierci - informował w rozmowie z Interią asp. szt. Łukasz Burek z policji w Nowym Targu.

W poniedziałek w rozmowie z Interią aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przekazał, że zmarły 30-latek to policjant ze Śląska. W czasie zdarzenia mężczyzna przebywał na urlopie.

