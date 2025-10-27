Celem waloryzacji jest ochrona świadczeń przed utratą wartości wynikającą m.in. z inflacji. Według rządowego projektu budżetu wskaźnik przeliczenia na 2026 rok wyniesie 4,88 proc. Koszt podwyżek to około 22 miliardy złotych. Jakie zmiany odczują seniorzy?

Waloryzacja 2026. Trzynastki i czternastki w górę

Emerytura minimalna, a także trzynasta i czternasta emerytura (z zasady mające taką samą wysokość) w 2025 roku wynoszą 1878,91 zł brutto. Wzrost o 4,88 proc. oznacza podwyżkę o 91,69 zł, do kwoty 1970,60 zł brutto (około 1793 zł netto). W przypadku czternastki dla osób, których świadczenie przekracza 2900 zł brutto, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", przez co dodatek jest pomniejszany, a w niektórych przypadkach całkowicie wykluczony.

Waloryzacja wpłynie też na wypłacane stulatkom świadczenie honorowe. Urośnie ono z 6 589,67 zł do 6 911,25 zł miesięcznie. Ta podwyżka może dotyczyć nawet 8,8 tys. ludzi. Z wiekiem powiązany jest też dodatek pielęgnacyjny. W tym przypadku próg to ukończenie 75 lat (przyznaje się go też wcześniej, osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji). Od marca wynosiłby on 365,21 zł zamiast 348,22.

Ryczałt energetyczny przysługuje emerytom ze statusem kombatanta lub wdowom i wdowcom po kombatantach. Ma on częściowo pokrywać koszty energii, ciepła czy gazu. W 2025 roku jego wysokość to 312,71 zł, natomiast po waloryzacji wzrośnie do 327,97 zł.

Zasłużonym osobom przysługują także dodatki: kombatancki i kompensacyjny. Pierwszy, podobnie jak dodatek za tajne nauczanie oraz świadczenie dla byłych żołnierzy górników, osiągnie 365,21 zł (z 348,22 zł), a kompensacyjny wzrośnie z 52,23 zł do 54,78 zł.

Szczegółowych informacji na temat zasad wypłat można zasięgnąć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja jest procesem automatycznym, nie trzeba składać żadnych wniosków, aby pobierać wyższe kwoty.

Warto pamiętać, że wskaźnik 4,88 proc. to wciąż szacunkowy poziom, przewidywany przez rząd. Ostateczne liczby zostaną podane po publikacji pełnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i to wówczas będzie można precyzyjnie podać wysokość dodatkowych świadczeń.

