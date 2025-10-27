Do zdarzenia, w którym sędzia miał brać udział jako kierowca, doszło w Rejowcu Fabrycznym w województwie lubelskim. Kierowca prowadzący pojazd wjechał nim w drzewo. Wkrótce po publikacji Onetu na ten temat, sędzia opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych oświadczenie swojego pełnomocnika, adw. Michała Skwarzyńskiego. Argumentowano w nim m.in. że sędzia nie był kierowcą, a pasażerem, a "celem tego działania było uzyskanie bezprawnie dostępu do korespondencji Pana sędziego".

Uchylenie immunitetu sędziego. Wniosek do Sądu Najwyższego

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował w poniedziałek o skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu sędziego.

"Prokurator z WSW PK (Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej - przyp.red.) skierował dziś do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Jakuba I. w związku z podejrzeniem popełnienia w dniu 11 października przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości" - napisał w mediach społecznościowych Nowak.

Gdy opinia publiczna dowiedziała się o zdarzeniu, rzecznik zapewnił, że w sprawie tego zdarzenia zostały wykonane czynności dowodowe, w tym przesłuchani zostali naoczni świadkowie i funkcjonariusze podejmujący interwencję. Wykonano również oględziny samochodu i miejsca zdarzenia.

Wypadek z udziałem sędziego. Świadkowie wskazali go jako kierowcę

- Świadkowie ci wskazali na Jakuba I. jako kierowcę, mówiąc, że znają go od wielu lat i że widzieli go na własne oczy. Byli oni trzy metry od drzewa, w które uderzył kierowca i są sąsiadami domu, w którym mieszkał Jakub I. - przekazał Nowak i dodał, że badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przez sędziego dało wynik około dwóch promili.

W Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego tej toczą się obecnie dwa postępowania w sprawie immunitetu tego sędziego, które są związane z różnymi wątkami tzw. afery hejterskiej. Pod koniec września MS poinformowało, że sędzia Jakub I. został zawieszony w obowiązkach sędziego. Decyzję tę uzasadniono licznymi przewinieniami, w tym naruszeniami prawa procesowego przy rozpoznawaniu zażaleń obrońcy podejrzanego.

"Nie jesteście w stanie mnie zastraszyć! Przegracie z kretesem, bowiem za rzetelne stosowanie prawa nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej" - napisał wtedy w mediach społecznościowych zawieszony prawnik.

