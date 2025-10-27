Od początku wojny skumulowana inflacja w Rosji osiągnęła poziom 40 proc. Ponadto ograniczenie zakupu surowców zapowiadają Chiny i Indie, główne rynki zbytu surowców po nałożeniu sankcji przez państwa zachodnie. Według "The Telegraph" Rosja musi przygotować się na uderzenie kolejnej fali kryzysu.

"The Telegraph": Na Kremlu rośnie strach przed zamachem stanu

Rosji ma grozić także zapaść sektora bankowego. Wynika to ze znacznego zadłużenia sektora zbrojeniowego. Rosyjska zbrojeniówka, aby móc zasilać machinę wojenną, miała zadłużyć się na kwotę stanowiącą 37 proc. całego rocznego budżetu Federacji Rosyjskiej.

ZOBACZ: Trump potwierdza, że nałoży sankcje. "To, co robią, jest odrażające"

Zwykli Rosjanie narzekają na problemy z dostępnością benzyny. Ukraińskie naloty na rafinerie sprawiły, że do stacji ustawiają się długie kolejki, a potrzeby mieszkańców i tranzytu nie mogą być zaspokojone. Te okoliczności mają sprawiać, że na Kremlu rośnie niepokój co do stabilności sytuacji wewnętrznej.

Michaił Chodorkowski: W Rosji nie ma pomysłu na sukcesję

Według Michaiła Chodorkowskiego, który żyje dziś w Londynie i założył tam dysydenckie stowarzyszenie Komitet Antywojenny, prezydent Rosji obawia się próby kolejnego przewrotu podobnej do tej, jaką w czerwcu 2023 r. podjęła dowodzona przez Jewgienija Prigożyna Grupa Wagnera.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa sklasyfikowała Komitet Antywojenny jako obcą agenturę, której celem ma być "brutalne przejęcie władzy i obalenie porządku konstytucyjnego w Federacji Rosyjskiej".

ZOBACZ: Przedstawiciel Putina przybył do USA. Przywiózł nietypowe czekoladki

"Na Kremlu rośnie strach związany z kwestią przekazania władzy" - twierdzi Chodorkowski i zwraca uwagę, że w Rosji nie ma dziś pomysłu na ewentualną sukcesję. "Co mamy w Rosji? Premiera, którego nikt nie wybrał, ale mianował Putin. Sądy mianowane przez Putina. Parlament, którego miejsca zostały obsadzone w wyniku sfałszowanych wyborów i którego legitymizacja nie jest przez nikogo uznawana" - wylicza dysydent.

"Nadszedł czas, aby Trump zagrał rolę złego gliny"

"Międzynarodowa legitymizacja rosyjskiej opozycji może stać się istotnym czynnikiem w przypadku nagłej zmiany władzy" mówi Chodorkowski w rozmowie z "The Telegraph".

ZOBACZ: Chiny już się nie kryją z pomocą Rosji. Nowe bomby spadły na Ukrainę

Według dysydenta zasadniczą rolę w osłabieniu władzy Putina może odegrać Donald Trump. który w ostatnim czasie nałożył sankcje na Rosnieft i Łukoil, dwa największe rosyjskie koncerny naftowe. Chodorkowski jest zdania, że decyzja to symptom zwrotu w relacjach Trump-Putin.

"Wszystkie ustępstwa, jakie można było zaoferować Putinowi, zostały już zaoferowane. Nadszedł czas, aby Trump zagrał rolę złego gliny" - przekonuje założyciel Komitetu Antywojennego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni