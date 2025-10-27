Profesor Antoni Dudek w programie "Najważniejsze pytania"
W poniedziałek gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
Prowadzący Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz porozmawiają z polskim profesorem nauk humanistycznych, a także byłym członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej.
Antoni Dudek jest także publicystą, autorem i współautorem książek z zakresu historii Polski w XX wieku. Wielokrotnie zabierał głos w sprawach bieżącej sytuacji wewnętrznej kraju i przemian politycznych.
