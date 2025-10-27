Informacja o pożarze w miejscowości Sadów wpłynęła do służb w poniedziałek około godz. 15. Płonie zakład meblarski. Ogniem jest objęty budynek o powierzchni około dwóch tysięcy metrów kwadratowych.

Sadów: Pożar zakładu meblarskiego. W akcji ponad 40 zastępów PSP i OSP

- Sytuacja nie jest opanowana. Na miejscu działa 41 zastępów PSP i OSP. W drodze jest też pluton gaśniczy z Częstochowy - powiedział Interii zastępca oficera prasowego PSP w Lublińcu st. sekc. Łukasz Wołosz.

- Na miejscu jest grupa operacyjna z KW PSP, a w drodze jest również zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach - dodał.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Więcej informacji wkrótce.

