Ponad 40 zastępów straży pożarnej walczy z ogromnym pożarem w miejscowości Sadów (woj. śląskie). Płonie budynek o powierzchni około dwóch tysięcy metrów kwadratowych, w którym znajdują się zakłady meblarskie. Na razie ogień nie jest opanowany. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Informacja o pożarze w miejscowości Sadów wpłynęła do służb w poniedziałek około godz. 15. Płonie zakład meblarski. Ogniem jest objęty budynek o powierzchni około dwóch tysięcy metrów kwadratowych.
Sadów: Pożar zakładu meblarskiego. W akcji ponad 40 zastępów PSP i OSP
- Sytuacja nie jest opanowana. Na miejscu działa 41 zastępów PSP i OSP. W drodze jest też pluton gaśniczy z Częstochowy - powiedział Interii zastępca oficera prasowego PSP w Lublińcu st. sekc. Łukasz Wołosz.
- Na miejscu jest grupa operacyjna z KW PSP, a w drodze jest również zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach - dodał.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
